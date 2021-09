Depth Charts: Louisville vs. Wake Forest

The Cardinals are capping off their two-game road trip against the Demon Deacons.

LOUISVILLE, Ky. - After coming away with a win on the road in their ACC opener vs. Florida State, the Louisville football program is capping off their two-game road trip by traveling to Winston-Salem, N.C. for a pivotal Atlantic Division matchup with Wake Forest.

Here are the depth charts for both Louisville and Wake Forest:

Louisville (3-1, 1-0 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

or 11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's FSU Depth Chart:

Joshua Black returns as No. 2 right guard.

Josh Johnson takes over as starting slot receiver after the season-ending injury to Braden Smith.

Jaylin Alderman takes over as starting weakside linebacker after the season-ending injury to Monty Montgomery.

Wake Forest (4-0, 2-0 ACC)

Offense

Quarterback

10 Sam Hartman (6-1, 208, R-So.)

15 Michael Kern (6-2, 190, R-Fr.)

or 12 Mitch Griffis (5-11, 192, Fr.)

Running Back

1 Christian Beal-Smith (5-10, 200, R-Jr.)

14 Justice Ellison (5-10, 204, Fr.)

or 0 Christian Turner (5-11, 200, R-So.)

Left Tackle

50 Zach Torn (6-5, 295, R-Jr.)

52 Spencer Clapp (6-6, 302, R-Jr.)

Left Guard

79 Sean Maginn (6-3, 298, R-Jr.)

77 George Sell (6-4, 286, Fr.)

Center

55 Michael Jurgens (6-4, 298, R-So.)

72 Luke Petitbon (6-2, 295, Fr.)

Right Guard

59 Loic Ngassam Nya (6-3, 303, R-Jr.)

73 Zach Vaughan (6-6, 302, Fr.)

Right Tackle

62 DeVonte Gordon (6-5, 303, R-Fr.)

78 Christian Forbes (6-4, 276, Fr.)

Wide Receiver

5 Jaquarii Roberson (6-1, 182, R-Jr.)

13 Ke'Shawn Williams (5-10, 185, Fr.)

Wide Receiver

9 A.T. Perry (6-5, 206, R-So.)

80 Jahmal Banks (6-4, 208, Fr.)

Wide Receiver

83 Taylor Morin (5-10, 176, R-Fr.)

2 Donald Stewart (6-4, 210, R-Sr.)

Tight End

23 Brandon Chapman (6-5, 243, R-Sr.)

and 85 Blake Whiteheart (6-4, 240, R-So.)

Defense

Defensive End

40 Rondell Bothroyd (6-4, 258, R-So.)

30 Jasheen Davis (6-3, 253, Fr.)

Defensive Tackle

95 Dion Bergan, Jr. (6-1, 294, Jr.)

1 Suleiman Kamara (6-2, 291, R-Sr.)

Defensive Tackle

11 Miles Fox (6-1, 297, R-Sr.)

91 Kevin Pointer (6-1, 285, Fr.)

or 7 Tyler Williams (6-2, 297, R-Jr.)

Defensive End

4 Ja'Corey Johns (6-4, 259, R-So.)

2 Luiji Vilain (6-4, 252, R-Sr.)

Linebacker

12 Luke Masterson (6-2, 231, R-Sr.)

21 Chase Jones (6-1, 231, So.)

Linebacker

5 Ryan Smenda (6-2, 237, Jr.)

46 DJ Taylor (6-1, 245, R-Jr.)

15 Jaylen Hudson (6-3, 241, R-Fr.)

ROVER

17 Traveon Redd (6-0, 201, R-Sr.)

9 Chelen Garnes (5-11, 200, So.)

22 AJ Williams (5-11, 192, R-Fr.)

Cornerback

6 Ja'Sir Taylor (5-10, 185, Sr.)

24 Gavin Holmes (5-11, 173, Fr.)

Cornerback

29 Caelen Carson (6-0, 190, Fr.)

8 Isaiah Wingfield (6-0, 193, R-Sr.)

Safety

20 Coby Davis (5-11, 197, R-Jr.)

28 Zion Keith (6-1, 180, R-So.)

25 J.J. Roberts (5-11, 193, Fr.)

Safety

3 Nasir Greer (6-0, 201, Jr.)

45 Nick Andersen (5-11, 194, Fr.)

14 Evan Slocum (5-10, 190, Fr.)

Special Teams

Placekicker

4 Nick Sciba (5-9, 191, Jr.)

99 Matthew Dennis (5-11, 181, Fr.)

Punter

36 Ivan Mora (6-0, 180, R-Fr.)

88 Zach Murphy (6-0, 194, R-Jr.)

Long Snapper

90 Jacob Zuhr (6-0, 214, Fr.)

50 Will Cobb (5-10, 191, Fr.)

Holder

88 Zach Murphy (6-0, 194, R-Jr.)

Kick Returner

6 Ja'Sir Taylor (5-10, 185, Sr.)

13 Ke'Shawn Williams (5-10, 185, Fr.)

Punt Returner

83 Taylor Morin (5-10, 176, R-Fr.)

14 Justice Ellison (5-10, 204, Fr.)

13 Ke'Shawn Williams (5-10, 185, Fr.)

(Photo of Malik Cunningham, Suleiman Kamara: Jeremy Brevard - USA TODAY Sports)

