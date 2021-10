Depth Charts: Louisville vs. Virginia

The Cardinals return to Louisville for their ACC home opener against the Cavaliers.

LOUISVILLE, Ky. - Following a controversial loss at Wake Forest, the Louisville football program is returning to home to Cardinal Stadium in an attempt to rebound against Virginia in their ACC home opener.

Here are the depth charts for both Louisville and Virginia:

Louisville (3-2, 1-1 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

or 11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's Wake Forest Depth Chart:

No change

Virginia (3-2, 1-2 ACC)

Offense

Quarterback

5 Brennan Armstrong 6-2 215 Jr.

11 Ira Armstead 6-3 215 R-Fr.

16 Jay Woolfolk 5-11 200 Fr.

98 Jacob Rodriguez 6-1 215 Fr



Tailback

21 Wayne Taulapapa 5-9 210 Sr.

7 Mike Hollins 5-9 210 So.

32 Ronnie Walker Jr. 5-11 210 Sr.

or 26 Devin Darrington 5-9 215 Gr.

Wide Receiver

3 Dontayvion Wicks 6-1 205 So.

17 Demick Starling 6-0 190 So.

Wide Receiver

4 Billy Kemp IV 5-9 175 Sr.

18 Hayden Mitchell 5-11 195 Sr

Wide Receiver

2 Ra’Shaun Henry 6-3 190 Sr.

89 Artie Henry 6-1 190 Sr.

"Football Player"

99 Keytaon Thompson 6-4 210 Sr.

98 Jacob Rodriguez 6-1 215 Fr

Tight End

0 Jelani Woods 6-7 265 Gr.

85 Grant Misch 6-4 245 Jr.

44 Sackett Wood 6-3 250 So

Left Tackle

54 Ryan Nelson 6-6 315 Sr.

or 70 Bobby Haskins 6-7 295 Sr.

Left Guard

52 Joe Bissinger 6-4 320 Jr.

or 54 Ryan Nelson 6-6 315 Sr.

Center

55 Olusegun Oluwatimi 6-3 310 Sr.

78 Jestus Johnson III 6-3 320 R-Fr.

or 51 Ty Furnish 6-4 240 Fr.

Right Guard

69 Chris Glaser 6-4 305 Sr.

77 Noah Josey 6-5 310 Fr.

Right Tackle

72 Ryan Swoboda 6-10 325 Sr.

65 Jonathan Leech 6-4 280 So.

Defense

Left End

95 Adeeb Atariwa 6-3 265 Sr.

19 Olasunkonmi Agunloye 6-6 280 R-Fr.

or 10 Ben Smiley III 6-4 270 So.

Nose Tackle

90 Jahmeer Carter 6-2 315 So.

or 94 Aaron Faumui 6-1 300 Jr.

Right End

91 Mandy Alonso 6-2 285 Sr.

45 Nusi Malani 6-6 275 So.

Sam Linebacker

7 Noah Taylor 6-5 225 Jr.

30 James Jackson 6-3 220 Fr.

Buck Linebacker

6 Nick Jackson 6-1 240 Jr.

33 West Weeks 6-2 220 Fr.

Mike Linebacker

13 Hunter Stewart 6-2 230 So.

28 Josh Ahern 6-3 235 So.

Will Linebacker

4 Elliott Brown 6-5 240 Sr.

31 Mike Green 6-4 225 Fr.

X (Defensive back)

7 Noah Taylor 6-5 225 Jr.

41 D’Sean Perry 6-3 225 So.

NC (Cornerback)

23 Fentrell Cypress III 5-11 180 So.

or 8 Darrius Bratton 6-1 195 Sr.

Nickelback

2 De’Vante Cross 6-2 215

Sr. 9 Coen King 6-0 200 Jr.

Sabre (Strong Safety)

29 Joey Blount 6-2 195 Sr.

20 Jonas Sanker 6-0 210 Fr.

Free Safety

1 Nick Grant 6-2 190 Sr.

14 Antonio Clary 6-0 200 Jr.

BC (Cornerback)

3 Anthony Johnson 6-1 195 Jr.

22 Elijah Gaines 6-2 200 R-Fr.

Special Teams

Punter

16 Jacob Finn 6-4 205 Gr.

53 Brendan Farrell 5-11 205 So.

Placekicker

66 Justin Duenkel 5-11 205 So.

53 Brendan Farrell 5-11 205 So.

Kickoffs

66 Justin Duenkel 5-11 205 So.

53 Brendan Farrell 5-11 205 So.

Holder

13 Jared Rayman 6-2 190 So.

16 Jacob Finn 6-4 205 Gr.

Long Snapper

57 Tucker Finkelston 5-11 230 Jr.

59 Danny Caracciolo 5-11 230 Sr.

Short Snapper

59 Danny Caracciolo 5-11 230 Sr.

62 Lee Dudley 6-0 205 Jr.

Punt Returner

4 Billy Kemp IV 5-9 175 So.

14 Antonio Clary 6-0 200 Jr.

Kickoff Returner

7 Mike Hollins 5-9 210 So.

15 Perris Jones 5-8 180 Jr

(Photo of Louisville and Virginia Players: Geoff Burke - USA TODAY Sports)

