Depth Charts: Louisville vs. Boston College

Both the Cardinals and the Eagles are looking to snap a two-game losing streak.

LOUISVILLE, Ky. - After coming off of a much-needed bye week, the Louisville football program will be back in action this weekend at Cardinal Stadium to host Boston College.

Here are the depth charts for both Louisville and Boston College:

Louisville (3-3, 1-2 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Virginia:

Michael Gonzalez now listed as the backup at right tackle (as well at as left tackle), Desmond Daniels bumped down to third string.

'Or' removed from starting DOG outside linebacker.

KJ Cloyd takes over as starting weakside linebacker. Jaylin Alderman and Dorian Jones bumped down to second and third string, respectively.

Boston College (4-2, 0-2 ACC)

Offense

Left Tackle

78 Tyler Vrabel 6-5 307 R-Jr.

79 Kevin Cline 6-6 314 R-Fr.

Left Guard

77 Zion Johnson 6-3 316 Gr.

70 Ozzy Trapilo 6-8 305 R-Fr.

Center

72 Alec Lindstrom 6-3 298 Gr.

66 Drew Kendall 6-4 285 Fr.

Right Guard

73 Christian Mahogany 6-3 318 R-So.

74 Finn Dirstine 6-4 316 R-Jr.

Right Tackle

64 Ben Petrula 6-5 314 Gr.

67 Jack Conley 6-7 318 R-So.

Wide Receiver (X)

11 CJ Lewis 6-3 216 Gr.

7 Kobay White 5-11 198 Gr.

OR 80 Jaden Williams 5-9 176 Fr.

Wide Receiver (F)

1 Jaelen Gill 5-11 187 R-Jr.

84 Taji Johnson 6-3 212 So.

OR 83 Lewis Bond 5-10 190 Fr.

Tight End

16 Joey Luchetti 6-5 252 R-Jr.

OR 3 Trae Barry 6-6 244 Gr.

86 Charlie Gordinier 6-4 247 R-Fr.

Running Back

24 Pat Garwo 5-8 214 R-So.

23 Travis Levy 5-11 203 Gr.

OR 26 Alec Sinkfield 5-9 205 Gr.

28 Xavier Coleman 5-7 187 Fr.

Quarterback

6 Dennis Grosel 6-1 221 Gr.

10 Daelen Menard 5-11 209 R-So.

OR 8 Matthew Rueve 6-4 204 R-Fr.

Wide Receiver (Z)

4 Zay Flowers 5-11 177 Jr.

13 Jehlani Galloway 5-11 187 R-Jr

Defense

Defensive End

11 Shita Sillah 6-4 253 Jr.

44 Brandon Barlow 6-4 258 Gr.

Nose Tackle

92 Izaiah Henderson 6-2 280 R-So.

99 TJ Rayam 6-0 293 Gr.

Defensive Tackle

96 Cam Horsley 6-2 290 So.

13 Khris Banks 6-2 294 R-Jr.

Defensive End

97 Marcus Valdez 6-0 259 Gr.

OR 6 Donovan Ezeiruaku 6-2 237 Fr.

91 Jake Byczko 6-3 255 Gr.

Sam Linebacker

27 Kam Arnold 6-0 228 So.

32 Nick DeNucci 6-0 226 R-Jr.

OR 43 Jaylen Blackwell 6-0 195 Fr.

Middle Linebacker

19 Isaiah Graham-Mobley 6-1 230 Gr.

34 Joseph Sparacio 5-10 226 Jr.

Weakside Linebacker

42 Vinny DePalma 5-11 227 R-Jr.

OR 2 Bryce Steele 6-1 215 Fr.

51 Hugh Davis 5-11 225 R-Jr.

Nickelback

21 Josh DeBerry 5-11 176 Jr.

28 Shawn Asbury 5-9 191 Fr.

Cornerback

20 Elijah Jones 6-2 176 R-Jr.

0 CJ Burton 5-11 172 Fr.

Strong Safety

9 Jaiden Woodbey 6-0 221 Gr.

OR 8 Jahmin Muse 6-0 212 Gr.

Free Safety

3 Jason Maitre 5-10 188 R-Jr.

OR 18 Mike Palmer 6-1 200 Gr.

Cornerback

10 Brandon Sebastian 6-0 179 Gr.

33 JT Thompson 6-0 180 Gr.

Special Teams

Placekicker

90 Connor Lytton 6-0 200 Fr.

OR 99 Danny Longman 6-1 193 Sr.

Punter

95 Grant Carlson 5-11 190 Gr.

99 Danny Longman 6-1 193 Sr.

Holder

98 John Tessitore 5-11 190 Gr.

6 Dennis Grosel 6-1 221 Gr.

Kick Returner

23 Travis Levy 5-11 203 Gr.

26 Alec Sinkfield 5-9 205 Gr.

80 Jaden Williams 5-9 176 Fr.

Punt Returner

23 Travis Levy 5-11 203 Gr.

4 Zay Flowers 5-11 177 Jr.

Long Snapper

69 Gunner Daniel 5-9 195 Gr.

46 Aidan Livingston 5-11 214 Jr.

Short Snapper

69 Gunner Daniel 5-9 195 Gr.

46 Aidan Livingston 5-11 214 Jr.

Kickoffs

99 Danny Longman 6-1 193 Sr.

94 Stephen Ruiz 6-4 214 R-Jr.

(Photo of Marcus Valdez, Malik Cunningham: Winslow Townson - USA TODAY Sports)

