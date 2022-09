Depth Charts: Louisville vs. Boston College

LOUISVILLE, Ky. - Following their decisive win against USF, Louisville is heading back on the road to face Boston College at Alumni Stadium.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Eagles:

Louisville (2-2, 0-2 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. USF:

RB Jalen Mitchel removed from depth chart. He has missed the last two games with a lower leg injury.

WR Chris Bell replaces Dee Wiggins, who is out for the year.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)



Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

21 Nicario Harper (6-1, 200, Jr.)

35 Jeremiah Caldwell (6-3, 185, Fr.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Boston College (1-3, 0-2 ACC)

Offense

Left Tackle

70 Ozzy Trapilo (6-8, 304, R-So.)

OR 67 Jack Conley (6-7, 316, R-Jr.)

61 Nick Thomas (6-4, 301, R-Fr.)

Left Guard

74 Finn Dirstine (6-4, 316, Gr.)

62 Otto Hess (6-6, 299, R-Fr.)

Center

66 Drew Kendall (6-4, 283, R-Fr.)

OR 78 Jackson Ness (6-5, 288, R-Jr.)

Right Guard

53 Dwayne Allick (6-2, 294, R-So.)

62 Otto Hess (6-6, 299, R-Fr.)

Right Tackle

67 Jack Conley (6-7, 316, R-Jr.)

OR 78 Jackson Ness (6-5, 288, R-Jr.)

Quarterback

5 Phil Jurkovec (6-5, 214, Gr.)

14 Emmett Morehead (6-5, 228, R-Fr.)

8 Matthew Rueve (6-4, 203, R-So.)

Running Back

24 Pat Garwo (5-8, 208, R-Jr.)

26 Alec Sinkfield (5-9, 193, Gr.)

21 Cam Barfield (5-8, 180, Fr.)

7 Xavier Coleman (5-7, 179, R-Fr.)

20 Alex Broome (5-8, 185, Fr.)

Wide Receiver (X)

0 Jaden Williams (5-9, 175, So.)

2 Joseph Griffin (6-4, 200, Fr.)

Wide Receiver (Slot)

1 Jaelen Gill (5-11, 183, R-Sr.)

11 Lewis Bond (5-10, 188, R-Fr.)

Wide Receiver (Z)

4 Zay Flowers (5-10, 172, Sr.)

84 Taji Johnson (6-3, 212, Jr.)

Tight End

80 George Takacs (6-6, 247, Gr.)

17 Jeremiah Franklin (6-4, 217, Fr.)

88 Hans Lillis (6-3, 253, R-So.)

Defense

Left End

97 Marcus Valdez (6-0, 256, Gr.)

19 Neto Okpala (6-0, 239, So.)

33 Kivon Wright (6-4, 217, Fr.)

Nose Tackle

93 Chibueze Onwuka (5-11, 286, Gr.)

55 Kwan Williams (6-1, 290, Fr.)

74 Owen Stoudmire (6-0, 282, R-Fr.)

OR 98 Nigel Tate (6-2, 322, R-Fr.)

Defensive Tackle

96 Cam Horsley (6-2, 295, Jr.)

90 Ty Clemons (6-2, 259, R-Fr.)

92 Izaiah Henderson (6-2, 279, R-Jr.)

OR 13 Khris Banks (6-2, 289, R-Sr.)

Right End

11 Shitta Sillah (6-4, 240, Sr.)

OR 6 Donovan Ezeiruaku (6-2, 236, So.)

18 Josh Hardy (6-3, 235, Fr.)

OR 17 Edwin Kolenge (6-3, 232, Fr.)

15 Quintayvious Hutchins (6-1, 249, R-Fr.)

Strongside Linebacker

5 Kam Arnold (6-0, 227, Jr.)

OR 8 Jaylen Blackwell (6-0, 229, R-Fr.)

7 Sione Hala (6-2, 210, Fr.)

Middle Linebacker

2 Bryce Steele (6-1, 221, So.)

52 Owen McGowan (5-11, 220, R-Fr.)

Weakside Linebacker

5 Kam Arnold (6-0, 227, Jr.)

OR 42 Vinny DePalma (5-11, 223, Gr.)

27 Daveon Crouch (6-2, 215, Fr.)

Nickelback

21 Josh DeBerry (5-11, 177, Sr.)

0 CJ Burton (5-11, 170, So.)

Cornerback

10 Jalen Cheek (6-1, 188, R-Fr.)

OR 0 CJ Burton (5-11, 170, So.)

OR 24 Amari Jackson (6-0, 177, Fr.)

OR 14 Jalon Williams (5-10, 184, R-Fr.)

Strong Safety

9 Jaiden Woodbey (6-0, 222, Gr.)

30 Steve Lubischer (6-0, 203, R-Jr.)

Free Safety

3 Jason Maitre (5-10, 188, Gr.)

23 Cole Batson (6-4, 192, R-Fr.)

Cornerback

20 Elijah Jones (6-2, 178, Gr.)

16 Isaiah Farris (6-0, 155, Fr.)

Special Teams

Placekicker

90 Connor Lytton (6-0, 198, So.)

OR 99 Danny Longman (6-1, 193, Gr.)

95 Liam Connor (6-2, 197, Fr.)

Kickoffs

99 Danny Longman (6-1, 193, Gr.)

95 Liam Connor (6-2, 197, Fr.)

Punter

99 Danny Longman (6-1, 193, Gr.)

43 Sam Candotti (6-1, 176, Fr.)

Kick Returner

26 Alec Sinkfield (5-9, 193, Gr.)

1 Jaelen Gill (5-11, 183, R-Sr.)

OR 0 Jaden Williams (5-9, 175, So.)

Punt Returner

1 Jaelen Gill (5-11, 183, R-Sr.)

OR 4 Zay Flowers (5-10, 172, Sr.)

Long Snapper

69 Gunner Daniel (5-9, 196, Gr.)

28 Jackson Gugni (6-3, 210, Jr.)

Holder

43 Sam Candotti (6-1, 176, Fr.)

99 Danny Longman (6-1, 193, Gr.)

