Depth Charts: Louisville vs. Clemson

LOUISVILLE, Ky. - After a dominant second half effort against James Madison handed them their fourth win in a row, the Louisville football program is heading back on the road and resuming ACC play, traveling down to Death Valley for a showdown with No. 12 Clemson.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Tigers:

Louisville (6-3, 3-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs James Madison:

Trevion Cooley bumped down to No. 4 at running back. Jalen Mitchell moves up one spot at the position to No. 3. Cooley missed the James Madison game due to personal reasons.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

15 Jalen Mitchell (5-10, 212, So.)

23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Clemson (8-1, 6-0 ACC)*

Offense

Left Tackle

71 JORDAN McFADDEN (6-2, 305, Sr.)

70 Tristan Leigh (6-6, 315, Fr.)

Left Guard

74 MARCUS TATE (6-5, 325, So.)

50 Collin Sadler (6-6, 325, Fr.)

OR 76 John Williams (6-4, 305, So.)

Center

56 WILL PUTNAM (6-4, 315, Sr.)

75 Trent Howard (6-3, 295, So.)

OR 53 Ryan Linthicum (6-3, 305, Fr.)

Right Guard

64 WALKER PARKS (6-5, 315, Jr.)

73 Bryn Tucker (6-3, 330, So.)

Right Tackle

78 BLAKE MILLER (6-6, 315, Fr.)

77 Mitchell Mayes (6-3, 315, Jr.)

Tight End

84 DAVIS ALLEN (6-6, 250, Sr.)

40 Luke Price (6-2, 235, Sr.)

Tight End

9 JAKE BRININGSTOOL (6-6, 230, So.)

11 Sage Ennis (6-4, 235, So.)

Wide Receiver

10 JOSEPH NGATA (6-3, 215, Sr.)

8 Adam Randall (6-2, 230, Fr.)

Quarterback

5 DJ UIAGALELEI (6-4, 235, Jr.)

2 Cade Klubnik (6-2, 195, Fr.)

Running Back

1 WILL SHIPLEY (5-11, 205, So.)

26 Phil Mafah (6-1, 230, So.)

Wide Receiver

0 ANTONIO WILLIAMS (5-11, 190, Fr.)

13 Brannon Spector (6-1, 205, Jr.)

Wide Receiver

80 BEAUX COLLINS (6-3, 210, So.)

6 E.J. Williams (6-3, 190, Jr.)

Defense

Defensive End

5 K.J. HENRY (6-4, 255, Sr.)

OR 3 XAVIER THOMAS (6-2, 255, Sr.)

Defensive Tackle

11 BRYAN BRESEE (6-5, 305, So.)

OR 33 RUKE ORHORHORO (6-4, 295, Jr.)

Defensive Tackle

13 TYLER DAVIS (6-2, 300, Sr.)

OR 33 RUKE ORHORHORO (6-4, 295, Jr.)

Defensive End

98 MYLES MURPHY (6-5, 275, Jr.)

OR 7 JUSTIN MASCOLL (6-4, 255, Sr.)

Strongside Linebacker

0 BARRETT CARTER (6-1, 225, So.)

21 Malcolm Greene (5-10, 195, Jr.)

OR 17 Wade Woodaz (6-3, 215, Fr.)

Middle Linebacker

54 JEREMIAH TROTTER JR. (6-0, 230, So.)

OR 30 KEITH MAGUIRE (6-2, 240, Jr.)

Weakside Linebacker

22 TRENTON SIMPSON (6-3, 240, Jr.)

42 LaVonta Bentley (6-0, 235, Jr.)

Cornerback

6 SHERIDAN JONES (6-0, 190, Sr.)

OR 1 ANDREW MUKUBA (6-0, 185, So.)

23 Toriano Pride Jr. (5-11, 190, Fr.)

Strong Safety

1 ANDREW MUKUBA (6-0, 185, So.)

9 R.J. Mickens (6-0, 210, Jr.)

Free Safety

25 JALYN PHILLIPS (6-1, 205, Sr.)

OR 24 TYLER VENABLES (5-11, 210, Jr.)

Cornerback

20 NATE WIGGINS (6-2, 185, So.)

OR 1 ANDREW MUKUBA (6-0, 185, So.)

2 Fred Davis II (6-0, 200, Jr.)

Special Teams

Placekicker

29 B.T. POTTER (5-10, 200, Sr.)

38 Robert Gunn III (6-0, 180, Fr.)

Punter

39 AIDAN SWANSON (6-3, 170, Jr.)

29 B.T. Potter (5-10, 200, Sr.)

Kickoffs

29 B.T. Potter (5-10, 200, Sr.)

38 Robert Gunn III (6-0, 180, Fr.)

Long Snapper (Placekicks)

45 Philip Florenzo (6-2, 240, So.)

58 Holden Caspersen (5-11, 215, Fr.)

Long Snapper (Punts)

58 Holden Caspersen (5-11, 215, Fr.)

45 Philip Florenzo (6-2, 240, So.)

Holder

81 Drew Swinney (5-9, 185, Sr.)

88 Clay Swinney (5-9, 165, Fr.)

Punt Returner

16 Will Taylor (5-10, 180, So.)

OR 0 Antonio Williams (5-11, 190, Fr.)

Kickoff Returner

1 Will Shipley (5-11, 205, So.)

*Depth chart from Clemson's last game at Notre Dame. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

