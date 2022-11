Depth Charts: Louisville vs. Kentucky

LOUISVILLE, Ky. - After taking down NC State in their home finale to earn their fifth win in six games, the Louisville football program is heading back on the road for their final game of the 2022 regular season, traveling down the road to Lexington for a showdown against in-state rival Kentucky.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Wildcats:

Louisville (7-4, 4-4 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs NC State:

No changes.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 180, Fr.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Kentucky (6-5, 3-5 SEC)

Offense

Left Tackle

68 Kenneth Horsey, 6-3, 304, Sr-3L

78 Kiyaunta Goodwin, 6-8, 351, Fr-HS

Left Guard

62 Jager Burton, 6-4, 301, Fr-RS71 John Young, 6-6, 304, So-1L

Center

75 Eli Cox, 6-4, 298, Jr-2L60 Quintin Wilson, 6-1, 295, Sr-3L

Right Guard

79 Tashawn Manning, 6-4, 330, %Sr-Tr.74 David Wohlabaugh Jr., 6-6, 302, Fr-RS

Right Tackle

77 Jeremy Flax, 6-6, 328, Jr-Sq56 Deondre Buford, 6-3, 312, So-Sq

Tight End

80 Brenden Bates, 6-5, 264, Sr-3Lor 88 Keaton Upshaw, 6-6, 246, Sr-2L84 Josh Kattus, 6-4, 232, Fr-HS

Tight End/Fullback

85 Jordan Dingle, 6-4, 236, Fr-RSor 47 Justice Dingle II, 6-3, 267, Sr-Sq8 Izayah Cummings, 6-3, 240, Jr-2L

Wide Receiver (F)

9 Tayvion Robinson, 5-11, 187, Sr-Tr10 Chauncey Magwood, 6-0, 198, So-1L

Wide Receiver (X)

6 Dane Key, 6-3, 194, Fr-HS, Lexington, Ky. (Frederick Douglass) 3 Dekel Crowdus, 5-10, 171, Fr-RS, Lexington, Ky. (Frederick Douglass)

Wide Receiver (Z)

2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS4 DeMarcus Harris, 6-1, 183, Jr-2Lor 89 Chris Lewis, 6-4, 202, Fr-RS

Quarterback

7 Will Levis, 6-3, 232, Sr-1L12 Kaiya Sheron, 6-3, 208, Fr-RSor 15 Destin Wade, 6-3, 222, Fr-HS

Running Back

24 Chris Rodriguez Jr., 5-11, 224, Sr-3L17 JuTahn McClain, 5-9, 201, Jr-2L

Defense

Outside Linebacker

13 J.J. Weaver, 6-5, 242, Jr-2L20 Keaten Wade, 6-5, 237, Fr-HS

Defensive End

90 Tre’vonn Rybka, 6-4, 275, So-1L92 Kahlil Saunders, 6-5, 288, Fr-RS

Nose Guard

52 Justin Rogers, 6-3, 332, Jr-2L99 Josaih Hayes, 6-3, 309, Jr-2L

Defensive Tackle

8 Octavious Oxendine, 6-1, 281, Jr-2L0 Deone Walker, 6-6, 330, Fr-HS

Middle Linebacker

54 D’Eryk Jackson, 6-1, 241, Jr-2L40 Luke Fulton, 6-4, 225, Jr-Sq

Weakside Linebacker

5 DeAndre Square, 6-1, 221, %Sr-4Lor 32 Trevin Wallace, 6-2, 240, So-1L44 Martez Thrower, 6-2, 224, So-1L

Strongside Linebacker

15 Jordan Wright, 6-5, 231, %Sr-4L3 Alex Afari Jr., 6-2, 203, Fr-HS

Cornerback

1 Keidron Smith, 6-2, 204, %Sr-Tr23 Andru Phillips, 6-0, 190, So-1L

Cornerback

14 Carrington Valentine, 6-0, 194, Jr-2L31 Maxwell Hairston, 6-1, 185, Fr-RS

Strong Safety

6 Tyrell Ajian, 6-0, 193, %Sr-4L11 Zion Childress, 6-0, 191, So-Tr

Free Safety

25 Jordan Lovett, 6-2, 202, Fr-RS30 Taj Dodson, 6-1, 203, Jr-1L

Special Teams

Kicker

96 Matt Ruffolo, 5-11, 211, %Sr-3L12 Chance Poore, 6-2, 221, Sr-3L

Punter

93 Wilson Berry, 6-4, 208, Fr-RS12 Chance Poore, 6-2, 221, Sr-3L

Long Snapper

46 Cade Degraw, 5-11, 213, Sr-2L55 Clay Perry, 6-0, 193, Jr-1L

Punt Return

9 Tayvion Robinson, 5-11, 187, Sr-Tr2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS

Kickoff Return

2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS17 JuTahn McClain, 5-9, 201, Jr-2L

Holder

12 Chance Poore, 6-2, 221, Sr-3L93 Wilson Berry, 6-4, 208, Fr-RS

(Photo of Malik Cunningham: Jamie Rhodes - USA TODAY Sports)

You can follow Louisville Report for future coverage by liking us on Facebook, Twitter and Instagram:

Facebook - @LouisvilleReport

Twitter - @UofLReport

Instagram - @louisville_report

You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter