Depth Charts: Louisville vs. NC State

LOUISVILLE, Ky. - After seeing their four-game win streak snapped at Clemson, the Louisville football program will look to bounce back when they return to Cardinal Stadium this weekend, hosting NC State in what will be their final home game of the 2022 season.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Wolfpack:

Louisville (6-4, 3-4 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs Clemson:

Running backs Trevion Cooley and Jalen Mitchell removed, Maurice Turner added to No. 3 at RB. Cooley missed the last two games due to personal reasons, Mitchell missed the Clemson game due to unspecified reasons.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 180, Fr.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

NC State (7-3, 3-3 ACC)*

Offense

Left Tackle

74 Anthony Belton 6’6 330 R-So.

or 56 Bryson Speas 6’3 310 R-Gr.

Left Guard

64 Chander Zavala 6’5 325 R-Gr.

75 Anthony Carter, Jr. 6’3 300 R-Fr.

Center

50 Grant Gibson 6’1 310 R-Gr.

57 Lyndon Cooper 6’2 315 R-Fr.

Right Guard

54 Dylan McMahon 6’4 300 R-So.

53 Derrick Eason 6’4 315 R-Jr.

Right Tackle

52 Timothy McKay 6’4 315 R-Gr.

76 Patrick Matan 6’4 310 R-Fr.

Tight End - Y

6 Trent Pennix 6’3 230 R-Jr.

47 Cedric Seabrough 6’4 245 F-Fr.

Tight End - H

29 Chris Toudle 6-4 240 R-So.

87 Kam Walker 6’5 250 R-So.

Wide Receiver - X

88 Devin Carter 6’3 215 R-Jr.

or 11 Darryl Jones 6’3 195 Gr.

84 Jasiah Provillon 6’2 205 R-Jr.

Wide Receiver - Slot

5 Thayer Thomas 6’0 195 R-Gr.

4 Porter Rooks 6’1 195 So.

21 Jalen Coit 5’11 171 R-Fr.

Wide Receiver - Z

15 Keyon Lesane 5’11 190 Jr.

8 Julian Gray 5’11 197 R-Fr.

82 Terrell Timmons, Jr. 6’2 180 Fr.

Quarterback

16 MJ Morris 6’2 192 Fr.

14 Jack Chambers 5-10 190 Gr.

10 Ben Finley 6’3 201 R-Fr.

Running Back

3 Jordan Houston 5’10 192 Jr.

or 0 Demie Sumo-Karngbaye 6’0 210 So.

28 Demarcus Jones, II 5’10 210 R-So.

34 Delbert Mimms, III 5’11 215 R-So.

Defense

Left Defensive End

45 Davin Vann 6’2 295 So.

44 Brandon Cleveland 6’4 290 Fr.

Nose Tackle

48 Corey Durden 6’4 305 R-Gr.

or 0 Josh Harris 6’4 325 R-So.

Right Defensive End

5 C.J. Clark 6’3 300 R-So.

58 Travali Price 6’4 265 R-Fr.

Sam Linebacker

32 Drake Thomas 6’0 230 Jr.

27 Jayland Parker 6’1 215 R-Fr.

Middle Linebacker

1 Isaiah Moore 6’2 232 R-Gr.

26 Devon Betty 6’1 225 So.

Weakside Linebacker

11 Payton Wilson 6’4 240 R-Jr.

2 Jaylon Scott 6’1 225 Jr.

Nickelback

13 Tyler Baker-Williams 6’0 205 Sr.

or 12 Devan Boykin 5’10 185 So.

Left Cornerback

3 Aydan White 6’0 185 So.

or 24 Derrek Pitts, Jr. 6-1 193 R-Gr.

Strong Safety

4 Cyrus Fagan 6’1 197 R-Gr.

or 6 Jakeen Harris 5’10 190 Jr.

Free Safety

10 Tanner Ingle 5’10 186 Sr.

20 Sean Brown 6’0 195 R-Fr.

Right Cornerback

25 Shyheim Battle 6’2 195 R-So.

22 Teshaun Smith 6’3 190 R-Jr.

Special Teams

Placekicker

32 Christopher Dunn 5’8 170 Gr.

90 Collin Smith 5’9 185 R-So.

Punter

97 Shane McDonough 6’1 200 Gr.

98 Caden Noonkester 6’6 200 R-Fr.

Kickoffs

90 Collin Smith 5’9 185 R-So.

Long Snapper

91 Joe Shimko 6’0 220 Jr.

92 Alex McLaughlin 5’10 230 R-Fr.

Holder

98 Caden Noonkester 6’6 200 R-Fr.

97 Shane McDonough 6’1 200 Gr.

Punt Returner

5 Thayer Thomas 6’0 195 R-Gr.

21 Jalen Coit 5’11 171 R-Fr.

Kickoff Returner

8 Julian Gray 5’11 197 R-Fr.

3 Jordan Houston 5’10 192 Jr

*Depth chart from NC State's last game vs. Boston College. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

(Photo via Rob Kinnan - USA TODAY Sports)

