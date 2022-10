Depth Charts: Louisville vs. Pitt

LOUISVILLE, Ky. - Fresh off of their bye week, the Louisville football program gets back in action this weekend when they host Pitt, who are the defending ACC champions.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Panthers:

Louisville (3-3, 1-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart at Virginia:

Jalen Mitchell added back to depth chart after missing past few games due to injury. Listed as No. 4 at running back.

M.J. Griffin now listed as a co-starter with Kenderick Duncan at free safety. Nicario Harper bumped down to No. 3 at the position, Jeremiah Caldwell removed from depth chart.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)

15 Jalen Mitchell (5-10, 212, So.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

21 Nicario Harper (6-1, 200, Jr.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Pitt (4-2, 1-1 ACC)

Offense

Quarterback

9 KEDON SLOVIS (SR, 6-3, 215)

12 Nick Patti (SR*, 6-3, 225)

19 Nate Yarnell (FR*, 6-6, 215)

Running Back

2 ISRAEL ABANIKANDA (JR, 5-11, 215)

6 Rodney Hammond Jr. (SO, 5-9, 200)

or 22 Vincent Davis (SR, 5-8, 180)

or 24 C’Bo Flemister (SR*, 5-11, 200)

Wide Receiver

14 KONATA MUMPFIELD (SO, 6-1, 180)

10 Jaylon Barden (JR, 5-11, 175)

Wide Receiver

5 JARED WAYNE (SR, 6-3, 210)

7 Jaden Bradley (SO, 6-3, 195)

Wide Receiver

15 BUB MEANS (SO*, 6-2, 215)

20 Myles Alston (FR*, 6-1, 180)

Tight End

86 GAVIN BARTHOLOMEW (SO, 6-5, 255)

8 Karter Johnson (JR*, 6-2, 250)

or 3 Kyi Wright (JR*, 6-3, 265)

Left Tackle

77 CARTER WARREN (SR+, 6-5, 325)

78 Branson Taylor (SO*, 6-5, 320)

Left Guard

55 MARCUS MINOR (SR+, 6-4, 325)

61 Ryan Jacoby (JR*, 6-4, 305)

Center

60 OWEN DREXEL (SR+, 6-3, 305)

58 Terrence Moore (FR*, 6-5, 310)

Right Guard

53 JAKE KRADEL (SR*, 6-3, 305)

68 Blake Zubovic (SR*, 6-4, 320)

Right Tackle

76 MATT GONCALVES (JR*, 6-6, 315)

OR 57 GABE HOUY (SR+, 6-6, 325)

50 Jason Collier Jr. (JR*, 6-6, 325)

Defense

Defensive End

87 HABAKKUK BALDONADO (SR*, 6-5, 260)

50 Dayon Hayes (JR, 6-3, 275)

Defensive Tackle

95 DEVIN DANIELSON (SR*, 6-2, 300)

OR 2 DAVID GREEN (SR*, 6-1, 280)

90 Deandre Jules (JR*, 6-3, 310)

Defensive Tackle

8 CALIJAH KANCEY (JR*, 6-0, 280)

92 Tyler Bentley (SR*, 6-2, 300)

Defensive End

5 DESLIN ALEXANDRE (SR+, 6-4, 275)

OR 6 JOHN MORGAN III (SR*, 6-2, 265)

Star Linebacker

11 BANGALLY KAMARA (JR, 6-2, 225)

10 Tylar Wiltz (SR+, 6-1, 210)

Mike Linebacker

7 SIRVOCEA DENNIS (SR, 6-1, 230)

30 Brandon George (SR, 6-3, 245)

Money Linebacker

32 SHAYNE SIMON (SR*, 6-3, 235)

23 Solomon DeShields (SO*, 6-2, 230)

Strong Safety

9 BRANDON HILL (JR*, 5-11, 195)

0 Judson Tallandier II (SR*, 6-2, 185)

or 20 Javon McIntyre (FR*, 6-0, 195)

Free Safety

31 ERICK HALLETT II (SR*, 5-11, 195)

22 Phillip O’Brien Jr. (SO, 6-0, 185)

Cornerback

12 M.J. DEVONSHIRE (JR*, 5-11, 190)

25 A.J. Woods (SR, 5-11, 195)

18 Ryland Gandy (FR, 6-0, 180)

Cornerback

14 MARQUIS WILLIAMS (SR*, 5-9, 180)

28 Noah Biglow (FR*, 5-11, 180)

Special Teams

Placekicker

90 BEN SAULS (SO*, 5-10, 185)

91 Sam Scarton (JR*, 6-1, 195)

Punter

94 SAM VANDER HAAR (FR, 6-0, 205)

92 Cam Guess (SO*, 5-11, 200)

Holder

92 CAM GUESS (SO*, 5-11, 200)

94 Sam Vander Haar (FR, 6-0, 205)

Long Snapper

49 BYRON FLOYD (SO*, 6-1, 240)

93 James Fineran (FR*, 6-5, 225)

Kickoff Returner

2 ISRAEL ABANIKANDA (JR, 5-11, 215)

22 Vincent Davis (SR, 5-8, 180)

Punt Returner

14 KONATA MUMPFIELD (SO, 6-1, 180)

OR 12 M.J. DEVONSHIRE (JR*, 5-11, 190)

10 Jaylon Barden (JR, 5-11, 175)

Kickoffs

90 BEN SAULS (SO*, 5-10, 185)

91 Sam Scarton (JR*, 6-1, 195)

(Photo of Malik Cunningham: Charles LeClaire - USA TODAY Sports)

