Former Gophers star Dan Wilson hired as new manager of Mariners

𝐃𝐀𝐍 π–πˆπ‹π’πŽπ ππ€πŒπ„πƒ 𝟐𝟏𝐬𝐭 πŒπ€ππ€π†π„π‘ πŽπ π’π„π€π“π“π‹π„ πŒπ€π‘πˆππ„π‘π’!



Former #Gopher great Dan Wilson played 12 of his 14 year MLB career with the Mariners and now will become manager!



