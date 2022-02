Full List of Players Invited to 2022 NFL Scouting Combine

The NFL released its full list of players invited to the 2022 NFL Scouting Combine this week.

The 2021 college football season has long been in the books, but the pre-draft events continue and allow prospects to continue raising their stock. The 2022 NFL Scouting Combine is the next event on schedule with the Shrine Bowl and the Senior Bowl recently wrapping up.

Here's a look at every player invited to the 2022 NFL Scouting Combine, which includes three Mississippi State names (CB Martin Emerson Jr., OL Charles Cross and WR Makai Polk):

Quarterbacks

Jack Coan, Notre Dame

Matt Corral, Mississippi

Dustin Crum, Kent State

Kaleb Eleby, Western Michigan

Sam Howell, North Carolina

Cole Kelley, Southeastern Louisiana

D'Eriq King, Miami

EJ Perry, Brown

Kenny Pickett, Pittsburgh

Brock Purdy, Iowa State

Desmond Ridder, Cincinnati

Carson Strong, Nevada

Skylar Thompson, Kansas State

Malik Willis, Liberty

Bailey Zappe, Western Kentucky

Running backs

Tyler Allgeier, BYU

Tyler Badie, Missouri

Greg Bell, San Diego State

Max Borghi, Washington State

Kennedy Brooks, Oklahoma

Leddie Brown, West Virginia

Ty Chandler, North Carolina

Snoop Conner, Mississippi

James Cook, Georgia

Jashaun Corbin, Florida State

Ty Davis-Price, LSU

Jerrion Ealy, Mississippi

Trestan Ebner, Baylor

Jerome Ford, Cincinnati

Tyler Goodson, Iowa

Breece Hall, Iowa State

Kevin Harris, South Carolina

Hassan Haskins, Michigan

Keaontay Ingram, USC

Bam Knight, N.C. State

Sincere McCormick, UTSA

Isaih Pacheco, Rutgers

Dameon Pierce, Florida

D'vonte Price, Florida International

Ronnie Rivers, Fresno State

Brian Robinson, Alabama

Abram Smith, Baylor

Isaiah Spiller, Texas A&M

Pierre Strong, South Dakota State

CJ Verdell, Oregon

Kenny Walker III, Michigan State

Jaylen Warren, Oklahoma State

Rachaad White, Arizona State

Zamir White, Georgia

ZaQuandre White, South Carolina

Kyren Williams, Notre Dame

Wide receivers

Calvin Austin, Memphis

Kevin Austin Jr., Notre Dame

David Bell, Purdue

Slade Bolden, Alabama

Treylon Burks, Arkansas

Dai'Jean Dixon, Nicholls State

Jahan Dotson, Penn State

Romeo Doubs, Nevada

Dontario Drummond, Mississippi

Erik Ezukanma, Texas Tech

Ty Fryfogle, Indiana

Danny Gray, SMU

Johnny Johnson III, Oregon

Josh Johnson, Tulsa

Velus Jones, Tennessee

Drake London, USC

Bo Melton, Rutgers

John Metchie, Alabama

Skyy Moore, Western Michigan

Jalen Nailor, Michigan State

Chris Olave, Ohio State

Kyle Philips, UCLA

George Pickens, Georgia

Alec Pierce, Cincinnati

Makai Polk, Mississippi State

Charleston Rambo, Miami

Reggie Roberson Jr., SMU

Wan'Dale Robinson, Kentucky

Justyn Ross, Clemson

Braylon Sanders, Mississippi

Khalil Shakir, Boise State

Tyquan Thornton, Baylor

Jalen Tolbert, South Alabama

Tré Turner, Virginia Tech

Christian Watson, North Dakota State

Isaiah Weston, Northern Iowa

Devon Williams, Oregon

Jameson Williams, Alabama

Garrett Wilson, Ohio State

Mike Woods, Oklahoma

Tight ends

Austin Allen, Nebraska

Chase Allen, Iowa State

Daniel Bellinger, San Diego State

Grant Calcattera, SMU

Greg Dulcich, UCLA

Jake Ferguson, Wisconsin

Jeremiah Hall, Oklahoma

Peyton Hendershot, Indiana

Connor Heyward, Michigan State

Curtis Hodges, Arizona State

Charlie Kolar, Iowa State

Isaiah Likely, Coastal Carolina

Trey McBride, Colorado State

James Mitchell, Virginia Tech

Chig Okonkwo, Maryland

Cade Otton, Washington

Teagan Quitoriano, Oregon State

Jeremy Ruckert, Ohio State

Cole Turner, Nevada

Jelani Woods, Virginia

Jalen Wydermyer, Texas A&M

Offensive linemen

Blaise Andries, Minnesota

Ben Brown, Mississippi

Logan Bruss, Wisconsin

Spencer Burford, UTSA

Ja'Tyre Carter, Southern

Charles Cross, Mississippi State

Myron Cunningham, Arkansas

Dawson Deaton, Texas Tech

Austin Deculus, LSU

Kellen Diesch, Arizona State

Bill Dunkle, San Diego State

Ickey Ekwonu, N.C. State

Obinna Eze, TCU

Joshua Ezeudu, North Carolina

Daniel Faalele, Minnesota

Luke Fortner, Kentucky

Luke Goedeke, Central Michigan

Kenyon Green, Texas A&M

Marquis Hayes, Oklahoma

Chasen Hines, LSU

Ed Ingram, LSU

Zion Johnson, Boston College

Braxton Jones, Southern Utah

Cam Jurgens, Nebraska

Darian Kinnard, Kentucky

Tyler Linderbaum, Iowa

Alec Lindstrom, Boston College

Vederian Lowe, Illinois

Abraham Lucas, Washington State

Cade Mays, Tennessee

Marcus McKethan, North Carolina

Max Mitchell, Louisiana

Thayer Munford Jr., Ohio State

Evan Neal, Alabama

Dylan Parham, Memphis

Chris Paul, Tulsa

Trevor Penning, Northern Iowa

Nick Petit-Frere, Ohio State

Bernhard Raimann, Central Michigan

Sean Rhyan, UCLA

Tyrese Robinson, Oklahoma

Dare Rosenthal, Kentucky

Andrew Rupcich, Culver-Stockton

Jamaree Salyer, Georgia

Justin Shaffer, Georgia

Lecitus Smith, Virginia Tech

Tyler Smith, Tulsa

Cole Strange, Tennessee-Chattanooga

Andrew Stueber, Michigan

Luke Tenuta, Virginia Tech

Zach Thomas, San Diego State

Zach Tom, Wake Forest

Cordell Volson, North Dakota State

Matt Waletzko, North Dakota

Rasheed Walker, Penn State

Luke Wattenberg, Washington

Dohnovan West, Arizona State

Nick Zakelj, Fordham

Defensive linemen

Amaré Barno, Virginia Tech

Nik Bonitto, Oklahoma

Thomas Booker, Stanford

Matthew Butler, Tennessee

Zach Carter, Florida

Micheal Clemons, Texas A&M

DJ Davidson, Arizona State

Jordan Davis, Georgia

Kalia Davis, UCF

Arnold Ebiketie, Penn State

Noah Elliss, Idaho

Kingsley Enagbare, South Carolina

Neil Farrell, LSU

Jonathan Ford, Miami

Haskell Garrett, Ohio State

Jeffrey Gunter, Coastal Carolina

Logan Hall, Houston

Chris Hinton, Michigan

Aidan Hutchinson, Michigan

Jordan Jackson, Air Force

Tyree Johnson, Texas A&M

Travis Jones, Connecticut

George Karlaftis, Purdue

DeMarvin Leal, Texas A&M

Jesse Luketa, Penn State

DeAngelo Malone, Western Kentucky

Phidarian Mathis, Alabama

Marquan McCall, Kentucky

Otito Ogbonnia, UCLA

David Ojabo, Michigan

Esezi Otomewo, Minnesota

Joshua Paschal, Kentucky

Jayden Peevy, Texas A&M

LaBryan Ray, Alabama

John Ridgeway, Arkansas

Dominique Robinson, Miami (Ohio)

Myjai Sanders, Cincinnati

Tyreke Smith, Ohio State

Myron Tagovailoa-Amosa, Notre Dame

Kayvon Thibodeaux, Oregon

Cameron Thomas, San Diego State

Isaiah Thomas, Oklahoma

Eyioma Uwazurike, Iowa State

Travon Walker, Georgia

Sam Williams, Mississippi

Perrion Winfrey, Oklahoma

Alex Wright, UAB

Devonte Wyatt, Georgia

Linebackers

Christopher Allen, Alabama

Troy Andersen, Montana State

Brian Asamoah, Oklahoma

Darrian Beavers, Cincinnati

Terrel Bernard, Baylor

Darien Butler, Arizona State

Chance Campbell, Mississippi

Leo Chenal, Wisconsin

Damone Clark, LSU

Nakobe Dean, Georgia

JoJo Domann, Nebraska

Jeremiah Gemmel, North Carolina

Isaiah Graham-Mobley, Boston College

Jake Hansen, Illinois

Aaron Hansford, Texas A&M

Christian Harris, Alabama

D'Marco Jackson, Appalachian State

Drake Jackson, USC

Jermaine Johnson II, Florida State

Nate Landman, Colorado

Devin Lloyd, Utah

Boye Mafe, Minnesota

Zakoby McClain, Auburn

Micah McFadden, Indiana

Jeremiah Moon, Florida

Chad Muma, Wyoming

Malcolm Rodriguez, Oklahoma State

Mike Rose, Iowa State

Josh Ross, Michigan

Jack Sanborn, Wisconsin

Nephi Sewell, Utah

Brandon Smith, Penn State

Baylon Spector, Clemson

Channing Tindall, Georgia

Quay Walker, Georgia

Tre Williams, Arkansas

Defensive backs

Tycen Anderson, Toledo

Jalyn Armour-Davis, Alabama

Kalon Barnes, Baylor

Markquese Bell, Florida A&M

Dane Belton, Iowa

Bubba Bolden, Miami

Andrew Booth, Clemson

Jaquan Brisker, Penn State

Montaric Brown, Arkansas

Coby Bryant, Cincinnati

Percy Butler, Louisiana

Tariq Castro-Fields, Penn State

Lewis Cine, Georgia

Qwynnterrio Cole, Louisville

Bryan Cook, Cincinnati

Yusuf Corker, Kentucky

Nick Cross, Maryland

Cobie Durant, South Carolina State

Kaiir Elam, Florida

MJ Emerson, Mississippi State

Akayleb Evans, Missouri

DaMarcus Fields, Texas Tech

Cordale Flott, LSU

Sauce Gardner, Cincinnati

Mario Goodrich, Clemson

Kyler Gordon, Washington

Vincent Gray, Michigan

Kyle Hamilton, Notre Dame

Kolby Harvell-Peel, Oklahoma State

Dax Hill, Michigan

Joshua Jobe, Alabama

Jack Jones, Arizona State

Marcus Jones, Houston

Kerby Joseph, Illinois

Derion Kendrick, Georgia

Quentin Lake, UCLA

Chase Lucas, Arizona State

Damarri Mathis, Pittsburgh

Zyon McCollum, Sam Houston State

Roger McCreary, Auburn

Trent McDuffie, Washington

Verone McKinley III, Oregon

Smoke Monday, Auburn

Leon O'Neal, Texas A&M

Jalen Pitre, Baylor

Chris Steele, USC

Derek Stingley Jr., LSU

Alontae Taylor, Tennessee

Cam Taylor-Britt, Nebraska

Isaac Taylor-Stuart, USC

Juanyeh Thomas, Georgia Tech

Josh Thompson, Texas

Delarrin Turner-Yell, Oklahoma

Jermaine Waller, Virginia Tech

Jaylen Watson, Washington State

Sam Webb, Missouri Western State

Joshua Williams, Fayetteville State

Pepe Williams, Houston

JT Woods, Baylor

Tariq Woolen, UTSA

Mykael Wright, Oregon

Specialists