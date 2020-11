Boston College Depth Chart vs. Notre Dame

Boston College has released its depth chart for its upcoming game against Notre Dame.

OFFENSE

First Team

QB #5 Phil Jurkovec - 6-5, 226, R-Soph.

RB #26 David Bailey - 6-0, 236, Jr.

WR #4 Zay Flowers - 5-11, 178, Soph.

WR #11 CJ Lewis - 6-3, 217, R-Jr.

WR #86 Jaelen Gill - 6-0, 195, R-Soph.

TE #80 Hunter Long - 6-5, 253, R-Jr.

LT #77 Zion Johnson - 6-3, 310, Sr.

LG #73 Christian Mahogany - 6-3, 316, R-Fr.

C #72 Alec Lindstrom - 6-4, 290, R-Soph.

RG #64 Ben Petrula - 6-5, 315, Sr.

RT #78 Tyler Vrabel - 6-5, 305, R-Soph.

Second Team

QB #6 Dennis Grosel - 6-1, 223, R-Jr.

RB #23 Travis Levy - 5-11, 198, Sr.

WR #13 Jehlani Galloway - 5-11, 186, R-Soph.

WR #84 Taji Johnson - 6-3, 208, Fr.

TE #81 Spencer Witter - 6-5, 240, R-Fr.

LT/RT #67 Jack Conley - 6-7, 317, R-Fr.

LG/C #71 Nate Emer - 6-4, 295, R-Jr.

RG #58 Blerim Rustemi - 6-3, 295, R-Fr.

DEFENSE

First Team

DE #44 Brandon Barlow - 6-4, 255, Gr.

DT #93 Luc Bequette - 6-2, 290, Gr.

NT #9 Chibueze Onwuka - 5-11, 285, Gr.

DE #97 Marcus Valdez - 6-0, 258, R-Jr.

LB #28 John Lamont - 6-0, 230, Gr.

LB #14 Max Richardson - 6-0, 230, Gr.

LB #55 Isaiah McDuffie - 6-1, 224, R-Jr.

SS #8 Jahmin Muse - 6-0, 214, R-Jr. or #5 Deon Jones - 6-0, 200, Gr.

FS #5 Deon Jones - 6-0, 200, Gr. or #18 Mike Palmer - 6-1, 195, Gr.

CB #20 Elijah Jones - 6-2, 185, R-Soph. or #3 Jason Maitre - 5-10, 187, R-Soph.

CB #10 Brandon Sebastian - 6-0, 185, R-Jr. or #21 Josh DeBerry - 5-11, 180, Soph.

Second Team

DE #11 Shita Sillah - 6-4, 245, Soph.

DT #9 Cam Horsley - 6-3, 285, Fr.

NT #99 TJ Rayam - 6-0, 290, Sr. or #94 Ryan Betro - 6-3, 295, R-Soph.

DE #4 Maximillian Roberts - 6-1, 250, Gr.

LB #34 Joe Sparacio - 5-10, 222, R-Soph.

LB #36 Paul Theobald - 6-2, 228, R-Jr.

LB #32 Nick DeNucci - 6-1, 220, R-Soph.

SS #27 Kam Arnold - 6-1, 215, Fr.

FS #35 Jalen Williams - 6-0, 195, R-Fr.

CB #7 Tate Haynes - 6-1, 185, R-Jr.

CB #3 Jason Maitre - 5-10, 187, R-Soph.

SPECIAL TEAMS

K #41 Aaron Boumerhi - 6-0, 196, Gr.

P #95 Grant Carlson - 5-11, 190, Gr.

KR #23 Travis Levy - 5-11, 205, Jr.

PR #23 Travis Levy - 5-11, 205, Jr.

