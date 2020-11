North Carolina Depth Chart vs. Notre Dame

North Carolina has released its depth chart vs. Notre Dame

North Carolina has released its depth chart vs. Notre Dame

OFFENSE

First Team

QB #7 Sam Howell - 6-1, 225, Soph.

RB #8 Michael Carter - 5-8, 199, Sr.

WR #2 Dyami Brown - 6-0½, 185, Jr.

WR #5 Dazz Newsome - 5-11, 190, Sr.

WR #0 Emery Simmons - 6-1, 190, Soph.

TE #84 Garrett Walston - 6-4, 240, Sr.

LT #72 Asim Richards - 6-4, 305, Soph.

LG #75 Joshua Ezeudu - 6-4, 325, Soph.

C #68 Brian Anderson - 6-2½, 295, Jr.

RG #73 Marcus McKethan - 6-7, 330, Jr.

RT #74 Jordan Tucker - 6-6½, 335, Jr.

Second Team

QB #6 Jacolby Criswell - 6-0, 225, Fr.

RB #25 Javonte Williams - 5-10, 220, Jr.

WR #3 Antoine Green - 6-2, 210, Jr.

WR #11 Josh Downs - 5-10, 175, Fr.

WR #1 Khafre Brown - 6-0, 175, R-Fr.

TE #88 Kamari Morales - 6-2, 250, R-Fr.

LT #51 Wyatt Tunall - 6-2, 290, R-Fr.

LG #63 Ed Montilus - 6-4, 315, Soph.

C #52 Jonathan Adorno - 6-4, 300, Fr.

RG #76 Williams Barnes - 6-4, 335, Soph.

RT #57 Cayden Baker - 6-5, 285, Fr.

DEFENSE

First Team

DE #56 Tomari Fox - 6-2, 280, Soph.

DT #52 Jahlil Taylor - 5-11, 320, Soph.

NG #51 Raymond Vohasek - 6-3, 295, Jr.

OLB #12 Tomon Fox - 6-3, 255, Sr.

ILB #44 Jeremiah Gemmel - 6-1, 225, Jr.

ILB #21 Chazz Surratt - 6-2, 225, Sr.

OLB #42 Tyrone Hopper - 6-4, 245, Sr.

SS #9 Cam'Ron Kelly - 6-1, 205, Soph.

FS #2 Don Chapman - 6-1, 190, Soph.

CB #15 Ladaeson Hollins - 6-2, 210, Soph.

CB #1 Kyler McMichael - 6-0, 205, Soph.

NB #4 Trey Morrison - 5-9, 195, Jr.

Second Team

DE #25 Kaimon Rucker - 6-1, 255, Fr.

DT #88 Myles Murphy - 6-3½, 295, Fr.

NG #98 Kevin Hester Jr. - 6-4, 280, R-Fr.

OLB #10 Desmond Evans - 6-6, 245, Fr.

ILB #8 Khadry Jackson - 6-1, 230, Soph.

ILB #7 Eugene Asante - 6-0½, 210, Soph.

OLB #17 Chris Collins - 6-4½, 240, Soph.

SS #3 Cameron Roseman-Sinclair - 5-11, 195, Fr.

FS #27 Giovanni Biggers - 6-1, 185, Soph.

CB #5 Patrice Rene - 6-2½, 205, Sr.

CB #20 Tony Grimes - 6-1, 170, Fr.

NB #0 Ja'Qurious Conley - 6-0½, 210, Fr.

SPECIAL TEAMS

K #17 Grayson Atkins - 5-9, 188, 5th

P #91 Ben Kiernan - 6-0, 205, Soph.

KR #8 Michael Carter - 508, 199, Sr.

PR #5 Dazz Newsome - 5-11, 190, Sr.

To comment below be sure to sign up for a FREE Disqus account, which you can get HERE.

———————

Become a premium Irish Breakdown member, which grants you access to all of our premium content, our premium message board and gets you a FREE subscription to Sports Illustrated! Click on the link below for more

BECOME A MEMBER

Be sure to stay locked into Irish Breakdown all the time!

Join the Irish Breakdown community!

Subscribe to the Irish Breakdown podcast on iTunes.

Subscribe to the Irish Breakdown YouTube channel.

Follow me on Twitter: @CoachD178

Follow me on Parler: @BryanDriskell

Like and follow Irish Breakdown on Facebook

Sign up for the FREE Irish Breakdown daily newsletter