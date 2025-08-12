Notre Dame Football and the AP Poll: A History of Preseason Rankings
Notre Dame found out Tuesday that it will start the 2025 season as the No. 6-ranked team in the country according to the AP Poll. Whether or not that is disrespectful is up for debate, and we'll soon know if that ends up being the case.
2025 is the 76th year of the AP Poll, something Notre Dame has been ranked to start the year in 62 of 76 all-time initial AP Polls. Nine of those unranked beginnings have come since 2000 (the last in 2017), while Lou Holtz's first season in 1986 was the first time Notre Dame began unranked since a four-year run doing so from 1961-64.
Notre Dame Football: Preseason vs. End of Season Rankings
1950s:
1950: Started 1, finished unranked
1951: Started 14, finished unranked
1952: Started 10, finished 3
1953: Started 1, finished 2
1954: Started 1, finished 4
1955: Started 6, finished 9
1956: Started 3, finished unranked
1957: Started 18, finished 10
1958: Started 3, finished 17
1959: Started 16, finished 17
1960s:
1960: Started 17, finished unranked
1961: Started unranked, finished unranked
1962: Started unranked, finished unranked
1963: Started unranked, finished unranked
1964: Started unranked, finished 3
1965: Started 3, finished 9
1966: Started 6, finished 1
1967: Started 1, finished 5
1968: Started 3, finished 5
1969: Started 11, finished 5
1970s:
1970: Started 6, finished 2
1971: Started 1, finished 13
1972: Started 13, finished 14
1973: Started 8, finished 1
1974: Started 3, finished 6
1975: Started 10, finished unranked
1976: Started 11, finished 12
1977: Started 3, finished 1
1978: Started 5, finished 7
1979: Started 9, finished unranked
1980s:
1980: Started 11, finished 9
1981: Started 3, finished unranked
1982: Started 18, finished unranked
1983: Started 6, finished unranked
1984: Started 8, finished unranked
1985: Started 14, finished unranked
1986: Started unranked, finished unranked
1987: Started 18th, finished 17th
1988: Started 13, finished 1
1989: Started 2, finished 2
1990s:
1990: Started 2, finished 6
1991: Started 6, finished 13
1992: Started 3, finished 4
1993: Started 7, finished 2
1994: Started 2, finished unranked
1995: Started 9, finished 11
1996: Started 6, finished 19
1997: Started 11, finished unranked
1998: Started 22, finished 22
1999: Started 18, finished unranked
2000s:
2000: Started unranked, finished 15
2001: Started 18, finished unranked
2002: Started unranked, finished 17
2003: Started 20, finished unranked
2004: Started unranked, finished unranked
2005: Started unranked, finished 9
2006: Started 2, finished 17
2007: Started unranked, finished unranked
2008: Started unranked, finished unranked
2009: Started 23, finished unranked
2010s:
2010: Started unranked, finished unranked
2011: Started 16, finished unranked
2012: Started unranked, finished 4
2013: Started 14, finished 20
2014: Started 17, finished unranked
2015: Started 11, finished 11
2016: Started 10, finished unranked
2017: Started unranked, finished 11
2018: Started 12, finished 5
2019: Started 9, finished 12
2020s:
2020: Started 10, finished 5
2021: Started 9, finished 8
2022: Started 5, finished 8
2023: Started 13, finished 14
2024: Started 7, finished 2
2025: Stared 6, finish TBD