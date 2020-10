Louisville Depth Chart vs. Notre Dame

Louisville has released its depth chart for its upcoming content against Notre Dame.

OFFENSE

First Team

QB #3 Malik Cunningham - 6-1, 195, R-Jr.

RB #10 Javian Hawkins - 5-9, 196, R-Soph.

WR #1 Tutu Atwell - 5-9, 165, Jr.

WR #7 Dez Fitzpatrick - 6-2, 210, R-Sr.

WR #18 Justin Marshall - 6-3, 213, R-Jr.

TE #83 Marshon Ford - 6-2, 240, Soph.

LT #74 Adonis Boone - 6-5, 310, Jr.

LG #55 Caleb Chandler - 6-4, 310, R-Jr.

C #66 Cole Bentley - 6-3, 314, Sr.

RG #75 Robbie Bell - 6-5, 294, R-Sr.

RT #56 Renato Brown - 6-4, 330, R-Fr.

Second Team

QB #6 Evan Conley - 6-2, 215, Soph.

RB #19 Hassan Hall - 6-0, 204, Jr.

WR #81 Branden Smith - 5-10, 192, Soph.

WR #86 Corey Reed - 6-3, 210, Jr.

WR #80 Jordan Watkins - 5-11, 174, Sr.

TE #14 Ean Pfiefer - 6-4, 255, 5th

LT #70 Trevor Reid - 6-5, 285, Jr.

LG #79 Cameron DeGeorge - 6-4, 290, Sr.

C #71 Joshua Black - 6-2, 280, R-Fr.

RG #79 Cameron DeGeorge - 6-4, 290, Sr.

RT #79 Cameron DeGeorge - 6-4, 290, Sr.

DEFENSE

First Team

DE #6 Yaya Diaby - 6-4, 255, Jr.

NT #90 Jared Goldwire - 6-6, 305, Sr.

DE #29 Tabarius Peterson - 6-3, 260, R-Sr.

OLB #22 Yasir Abdullah - 6-1, 225, Jr.

ILB #9 C.J. Avery - 5-11, 230, Sr.

ILB #17 Dorian Etheridge - 6-3, 230, Sr.

OLB #10 Rodjay Burns - 6-0, 215, R-Sr.

SS #3 Russ Yeast - 5-11, 205, Sr.

FS #33 Isaiah Hayes - 6-1, 208, Sr.

CB #12 Marlon Character - 6-1, 195, Sr.

CB #13 Kei'Trel Clark - 5-10, 165, Soph.

Second Team

DE #41 Ramon Puryear - 6-3, 255, R-Fr.

NT #92 Malik Clark - 6-2, 290, R-Jr.

DE #57 Dayna Kinnaird - 6-3, 270, R-Jr.

OLB #11 Nick Okeke - 6-3, 240, R-Jr.

ILB #7 Monty Montgomery - 5-11, 225, Jr.

ILB #5 Robert Hicks - 6-1, 235, Jr.

OLB #35 Zay Peterson - 6-1, 210, Fr.

SS #1 Lovie Jenkins - 6-1, 195, Fr.

FS #38 Jack Fagot - 6-0, 195, R-Jr.

CB #2 Chandler Jones - 5-10, 186, Jr.

CB #27 Anthony Johnson - 6-1, 206, R-Jr.

SPECIAL TEAMS

K #32 James Turner - 6-0, 196, Soph.

P #43 Logan Lupo - 6-0, 195, Soph. or #49 Ryan Harwell - 6-2, 190, Jr.

KR #19 Hassan Hall - 6-0, 204, Jr.

PR #10 Rodjay Burns - 6-0, 215, R-Sr.

LS #24 Mitch Hall - 6-1, 203, Sr.

H #49 Ryan Harwell - 6-2, 190, Jr.

