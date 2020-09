Wake Forest Depth Chart, 2020 Stats Leaders

Wake Forest has yet to release a depth chart for its matchup against Notre Dame, but below is the latest based on past depth charts and who has played in the first two games. At the bottom of the article are the Wake Forest stats leaders and 2020 schedule

OFFENSE

First Team

QB #10 Sam Hartman - 6-1, 215, R-Soph.

RB #26 Christian Beal-Smith - 5-10, 201, R-Jr. or #9 Kenneth Walker III - 5-10, 206, Soph.

WR #89 A.T. Perry - 6-5, 212, R-Soph. or #13 Nolan Grouix - 6-0, 194, R-Fr.

WR #7 Donavon Greene - 6-2, 198, R-Fr.

WR #5 Jaquari Roberson - 6-1, 182, R-Jr. or #83 Taylor Morin - 5-10, 174, R-Fr.

TE #23 Brandon Chapman - 6-5, 249, R-Sr.

LT #50 Zach Tom - 6-5, 305, R-Jr.

LG #79 Sean Maginn - 6-3, 305, R-Jr.

C #55 Michael Jurgens - 6-4, 295, R-Soph.

RG #59 Loic Ngassam Nya - 6-3, 305, R-Jr.

RT #53 Ja’Vionte’ Nash - 6-3, 298, R-Jr.

Second Team

QB #15 Michael Kern - 6-2, 187, R-Fr.

RB #28 Quinton Cooley - 5-9, 208, Fr.

WR #89 A.T. Perry - 6-5, 212, R-Soph. or #13 Nolan Grouix - 6-0, 194, R-Fr.

WR #2 Donald Stewart - 6-4, 206, Gr.

WR #5 Jaquari Roberson - 6-1, 182, R-Jr. or #83 Taylor Morin - 5-10, 174, R-Fr.

TE #85 Blake Whiteheart - 6-4, 237, R-Soph.

LT #71 C.J. Elmonus - 6-7, 290, R-Fr.

LG #76 Allan Rappleyea - 6-5, 295, R-Jr.

C #66 Goran Jovanovic - 6-4, 291, R-Jr.

RG #60 Taleni Suhren - 6-4, 297, R-Sr.

RT #62 DeVonte Gordon - 6-5, 305, R-Fr.

DEFENSE

First Team

DE #9 Carlos Basham Jr. - 6-5, 285, R-Sr.

DT #1 Sulaiman Kamara - 6-2, 300, R-Sr. or #95 Dion Bergan Jr. - 6-1, 298, Jr.

DT #7 Tyler Williams - 6-2, 295, R-Jr.

DE #4 Ja’Corey Johns - 6-4, 251, R-Soph.

LB #8 Ja’Cquez Williams - 6-2, 220, R-Sr.

LB #5 Ryan Smenda - 6-2, 235, Jr.

OLB #17 Traveon Redd - 6-0, 205, R-Sr.

S #3 Nasir Greer - 6-0, 202, Jr.

S #12 Luke Masterson - 6-2, 220, R-Sr.

CB #6 Ja’Sir Taylor - 5-10, 187, Sr.

CB #38 Peyton Woulard - 6-1, 192, R-Soph. Or #0 Tyriq Hardimon - 6-0, 194, R-Jr.

Second Team

DE #97 Royce Francis - 6-3, 260, R-Soph.

DT #1 Sulaiman Kamara - 6-2, 300, R-Sr. or #95 Dion Bergan Jr. - 6-1, 298, Jr.

DT #11 Miles Fox - 6-1, 286, Gr.

DE #14 Shamar McCollum - 6-4, 222, Soph.

LB #21 Chase Jones - 6-1, 224, Soph.

LB #58 Chase Monroe - 6-2, 228, R-Jr.

OLB #22 AJ Williams - 5-11, 194, R-Fr.

S #28 Zion Keith - 6-1, 186, R-Soph.

S #45 Nick Anderson - 5-11, 185, Fr.

CB #10 Kenneth Dicks III - 6-0, 200, R-Soph.

CB #38 Peyton Woulard - 6-1, 192, R-Soph. Or #0 Tyriq Hardimon - 6-0, 194, R-Jr.

SPECIAL TEAMS

K #4 Nick Sciba - 5-9, 188, Jr.

P #96 Ivan Mora - 6-0, 176, R-Fr.

LS #90 Jacob Zuhr - 6-0 205, Fr.

H #88 Zach Murphy - 6-0, 189, R-Jr.

KR #7 Donavon Greene - 6-2, 198, R-Fr.

PR #83 Taylor Morin - 5-10, 174, R-Fr.

STATS LEADERS

Leading Passer: Sam Hartman - 34 com., 57 att., 59.7%, 418 yards, 1 TD, 0 INT

Leading Rusher: Kenneth Walker III - 33 att., 150 yards, 4.5 YPC, 3 TD; Christian Beal-Smith - 24 att., 68 yards, 2.8 YPC, 1 TD

Leading Receiving: Jaquarii Roberson - 11 rec., 167 yards, 15.2 YPC, 1 TD; Taylor Morin - 12 rec., 145 yards, 12.1 YPC, 1 TD; Donavon Greene - 4 rec., 85 yards, 21.3 YPC, 0 TD

Leading Tacklers: LB Ja’Cquez Williams - 19 tackles; S Luke Masterson - 18 tackles; S Zion Keith - 16 tackles; LB Traveon Redd - 11 tackles; LB Ryan Smenda - 11 tackles

Leading TFLs: DT Miles Fox - 2.5; DE Carlos Basham Jr. - 2.0

Leading Sacks: DE Carlos Basham Jr. - 2.0; DT Miles Fox - 1.0; LB AJ Williams - 1.0

Leading Interceptions: LB AJ Williams - 1; CB Ja’Sir Taylor - 1

SCHEDULE (0-2)

Sept. 12 - vs. Clemson - Lost 37-13

Sept. 19 - at NC State - Lost 45-42

Sept. 26 - vs. Notre Dame

Oct. 3 - Bye Week

Oct. 9 - vs. Campbell (Friday)

Oct. 17 - vs. Virginia

Oct. 24 - vs. Virginia Tech

Oct. 31 - at Syracuse

Nov. 7 - Bye Week

Nov. 14 - at North Carolina

Nov. 21 - at Duke

Nov. 28 - vs. Miami, Fla.

Dec. 5 - at Louisville

