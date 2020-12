Shaka Toney Leads Penn State on AP All-Big Ten Team

Five Nittany Lions named to the AP All-Big Ten team.

Penn State defensive end Shaka Toney, a unanimous first-team All-Big Ten selection by the conference's coaches and media, followed that with a nomination to the AP All-Big Ten team.

Toney is Penn State's lone first-team selection on offense or defense. Five Lions were recognized: Toney, tight end Pat Freiermuth, guard Mike Miranda, defensive end Jayson Oweh and safety Lamont Wade

Here are the AP All-Big Ten teams.

FIRST TEAM

Offense

WR: Ty Fryfogle, Indiana, 6-2, 214, Sr., Lucedale, Mississippi

WR: David Bell, Purdue, 6-2, 205, So., Indianapolis

OT: Alaric Jackson, Iowa, 6-6, 315, Sr., Detroit

OT: Thayer Munford, Ohio State, 6-6, 315, Sr., Cincinnati

OG: Wyatt Davis, Ohio State, 6-4, 315, Jr., Bellflower, California

OG: Kendrick Green, Illinois, 6-4, 315, Jr., Peoria, Illinois

C: Tyler Linderbaum, Iowa, 6-3, 289, So., Solon, Iowa

TE: Jake Ferguson, Wisconsin, 6-5, 245, Jr., Madison, Wisconsin

QB: Justin Fields, Ohio State, 6-3, 228, Jr., Kennesaw, Georgia

RB: Mohamed Ibrahim, Minnesota, 5-10, 210, Jr., Baltimore

RB: Tyler Goodson, Iowa, 5-10, 200, So., Suwanee, Georgia

PK: Connor Culp, Nebraska, 5-10, 190, Sr., Phoenix

All-purpose: Aron Cruickshank, Rutgers, 5-10, 160, Jr., New York

Defense

DE: Chauncey Golston, Iowa, 6-5, 270, Sr., Detroit

DE: Shaka Toney, Penn State, 6-3, 252, Sr., Philadelphia

DT: Daviyon Nixon, Iowa, 6-3, 305, Jr., Kenosha, Wisconsin

DT: Jerome Johnson, Indiana, 6-3, 304, Sr., Bassfield, Mississippi

LB: Paddy Fisher, Northwestern, 6-4, 240, Sr., Katy, Texas

LB: Micah McFadden, Indiana, 6-2, 235, Jr., Tampa, Florida

LB: Olakunle Fatukasi, Rutgers, 6-1, 234, Sr., Far Rockaway, New York

CB: Greg Newsome II, Northwestern, 6-1, 190, Jr., Chicago

CB: Shaun Wade, Ohio State, 6-1, 195, Sr., Jacksonville, Florida

S: Brandon Joseph, Northwestern, 6-1, 192, Fr., College Station, Texas

S: Jamar Johnson, Indiana, 6-1, 197, Jr., Sarasota, Florida

P: Tory Taylor, Iowa, 6-4, 225, Fr., Melbourne, Australia

SECOND TEAM

Offense

WR: Garrett Wilson, Ohio State, 6-0, 193, So., Austin

WR: Chris Olave, Ohio State, 6-1, 188, Jr., San Marcos, California

OT: Cole Van Lanen, Wisconsin, 6-5, 305, Sr., Green Bay, Wisconsin

OT: Peter Skoronski, Northwestern, 6-4, 294, Fr., Park Ridge, Illinois

OG: Cole Banwart, Iowa, 6-4, 296, Sr.,. Ottosen, Iowa

OG: Mike Miranda, Penn State, 6-3, 301, Jr., Stow, Ohio

C: Josh Myers, Ohio State, 6-5, 312, Jr., Miamisburg, Ohio

TE: Pat Freiermuth, Penn State, 6-5, 258, Jr., Merrimac, Massachusetts

QB: Michael Penix Jr., Indiana, 6-3, 218, So., Tampa, Florida

RB: Master Teague III, Ohio State, 5-11, 225, So., Murfreesboro, Tennessee

RB: Stevie Scott III, Indiana, 6-2, 231, Jr., Syracuse, New York

PK: Keith Duncan, Iowa, 5-10, 179, Sr., Weddington, North Carolina

All-purpose: Giles Jackson, Michigan, 5-9, 188, So., Antioch, California

Defense

DE: Jayson Oweh, Penn State, 6-5, 252, So., Howell, New Jersey

DE: Owen Carney Jr., Illinois, 6-3, 260, Sr., Miami

DT: Haskell Garrett, Ohio State, 6-2, 299, Sr., Las Vegas

DT: Tommy Togiai, Ohio State, 6-2, 300, Jr., Pocatello, Idaho

LB: Blake Gallagher, Northwestern, 6-1, 228, Sr. Raynham, Massachusetts

LB: Pete Werner, Ohio State, 6-3, 242, Sr., Indianapolis

LB: Antjuan Simmons, Michigan State, 6-0, 225, Sr., Ann Arbor, Michigan

CB: Shakur Brown, Michigan State, 5-11, 190, Jr. Stockbridge, Georgia

CB: Tiawan Mullen, Indiana, 5-10, 176, So., Fort Lauderdale, Florida

S: Jack Koerner, Iowa, 6-0, 205, Jr., Des Moines, Iowa

S: Lamont Wade, Penn State, 5-9, 191, Sr., Clairton, Pennsylvania

P: Drue Chrisman, Ohio State, 6-3, 222, Sr., Lawrenceburg, Indiana

Offensive Player of the Year: Justin Fields, Ohio State

Defensive Player of the Year: Daviyon Nixon, Iowa

Newcomer of the Year: Brandon Joseph, Northwestern

Coach of the Year: Tom Allen, Indiana