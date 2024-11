Virginia Men's Soccer Takes Down Top Seed Pitt 2-0 in ACC Quarterfinals

68' π™‚π™Šπ˜Όπ™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡π™‡



WHAT A TIME TO GET YOUR FIRST CAREER GOAL!



πŸ”Άβš”οΈπŸ”·#GoHoos#GoHoos pic.twitter.com/l9jocbt8x6