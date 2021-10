Updated Jersey Numbers & Height/Weight Listed on WVU's Basketball Roster

A look at the WVU 2021-22 men's basketball roster.

#0 (G) Kedrian Johnson - 6'3", 185 lbs

#1 (F) Pauly Paulicap - 6'8", 235 lbs

#2 (G) Kobe Johnson - 6'3", 210 lbs

#3 (F) Gabe Osabuohien - 6'7", 240 lbs

#4 (F) Jamel King - 6'7", 190 lbs

#5 (F) Dimon Carrigan - 6'9", 230 lbs

#10 (G) Malik Curry - 6'1", 190 lbs

#11 (F) Jalen Bridges - 6'7", 225 lbs

#12 (G) Taz Sherman - 6'4", 190 lbs

#13 (F) Isaiah Cottrell - 6'10", 245 lbs

#22 (G) Sean McNeil - 6'3", 205 lbs

#23 (F) Seny N'diaye - 6'10", 245 lbs

#24 (F) Taj Thweatt - 6'7", 210 lbs

#32 (F) James Okonkwo - 6'8", 230 lbs

#45 (G) Seth Wilson - 6'1", 215 lbs

