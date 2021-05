2021 WVU Football Roster - Position by Position

Up to date roster of the 2021 WVU Football team.

Caleb Saunders - WVU Football

Quarterback

Jarret Doege (R-Sr.), Garret Greene (R-Fr.), Will Crowder (Fr.)

Walk-ons: Matt Cavallaro (R-So.)

Running back

Leddie Brown (Sr.), Tony Mathis Jr. (So.), A'varius Sparrow (R-So.)

Walk-ons: Markquan Rucker (R-Fr.), Owen Chafin (R-So.)

Wide Receiver

Bryce Ford-Wheaton (R-Jr.), Winston Wright Jr. (Jr.), Kaden Prather (Fr.), Isaiah Esdale (R-Sr.), Sean Ryan (Sr.), Sam James (R-Jr.), Reese Smith (So.), Sam Brown (So.),

Walk-ons: Preston Fox (R-Fr.), C.J. Cole (R-Fr.), Graeson Malashevich (R-So.)

Tight End/Fullback

Charles Finley (R-Fr.) Treylan Davis (Fr.), Victor Wikström (Fr.), T.J. Banks (R-Jr.), Mike O'Laughlin (R-Jr.)

Walk-ons: Trace Weitzel (R-Fr.)

Offensive Line

Brandon Yates (R-So.), Parker Moorer (R-So.), Jordan White (R-Fr.), Zach Frazier (So.), Doug Nester (Jr.), Chris Mayo (R-Fr.), James Gmiter (R-Jr.), Tairiq Stewart (R-Jr.), John Hughes (Sr.), Ja'Quay Hubbard (R-So.)

Walk-ons: Nick Malone (R-So.), Jackson Oxley (R-Fr.), Noah Drummond (R-Jr.), Tyler Connolly (R-So.), Chez Jennings (R-Fr.), Shaun See (R-Fr.)

Defensive Line

Taijh Alston (R-Sr.), Lanell Carr (So.), Taurus Simmons (R-Fr.), Jalen Thornton, (R-So.), Dante Stills (Sr.), Akheem Mesidor (So.), Sean Martin (So.), Jordan Jefferson (Jr.), Edward Vesterinen (Fr.), Brayden Dudley (Fr.), Tavis Lee (R-Jr.)

Walk-ons: Rhett Heston (R-So.),

Bandit

VanDarius Cowan (R-Sr.), Jared Bartlett (R-So.), Eddie Watkins Jr. (R-Fr.),

Walk-ons: None

Linebacker

Exree Loe (R-Sr.), Josh Chandler-Semedo (Sr.), Jairo Faverus (R-Fr.), James Thomas (R-Fr.), Devell Washington (R-Fr.)

Walk-ons: Jax McCauley (R-Fr.), Drew Joseph (R-So.),

Cornerback

Daryl Porter Jr. (So.), Jackie Matthews (Sr.), Nicktroy Fortune (Jr.), Andrew Wilson-Lamp (Fr.),

Walk-ons: Naim Muhammad (R-So.)

Safety

Alonzo Addae (R-Sr.), Kerry Martin Jr. (R-So.), Scottie Young (R-Sr.), Davis Mallinger (Fr.), Sean Mahone (R-Sr.)

Walk-ons: Malachi Ruffin (R-Jr.), Quamaezius Mosby (R-Sr.), L'Trell Bradley (R-Jr.), Avery Wilcox (R-Fr.)

Kicker/Punter

Evan Staley (R-Sr.), Casey Legg (R-Jr.), Tyler Sumpter (R-Sr.), Danny King (R-Fr.), Kolton McGhee (R-So.), Leighton Bechdel (R-So.), Kaulin Parris (R-Fr.)

Long Snapper

Austin Brinkman (R-Fr.), J.P. Hadley (R-Jr.),

