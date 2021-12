Breaking Down WVU's 2022 Roster by Position

(?) - indicates a senior who could still return for extra year

OFFENSE

QB (4): Jarret Doege (?), Garrett Greene, Will Crowder, Nicco Marchiol

RB (4): Tony Mathis, Lyn-J Dixon, Justin Johnson Jr., Jaylen Anderson

WR (9): Bryce Ford-Wheaton, Winston Wright Jr., Kaden Prather, Sean Ryan, Sam James, Reese Smith, Graeson Malashevich, Jeremiah Aaron, Jarel Williams

TE (6): Mike O'Laughlin, Charles Finley, Treylan Davis, Victor Wikstrom, Corbin Page, De'Carlo Donaldson

OT (7): Brandon Yates, Wyatt Milum, Tomas Rimac, Ja'Quay Hubbard, John Hughes, Sullivan Weidman, Charlie Katarincic

OG (6): James Gmiter, Donavan Beaver, Jordan White, Doug Nester, Chris Mayo, Maurice Hamilton

C (2): Zach Frazier, Landen Livingston

Total: 38

DEFENSE

DT (4): Dante Stills (?), Jalen Thornton, Sean Martin, Hammond Russell IV

NT (3): Akheem Mesidor, Jordan Jefferson, Edward Vesterinen

DE (5): Taijh Alston, Lanell Carr, Taurus Simmons, Zeiqui Lawton, Brayden Dudley

Bandit (4): Jared Bartlett, Ja'Corey Hammett, Asani Redwood, Aric Burton

LB (6): Lance Dixon, Exree Loe, Jairo Faverus, Travious Lathan, Lee Kpogba, Raleigh Collins III

CB (9): Daryl Porter Jr., Jackie Matthews, Nicktroy Fortune, Andrew Wilson-Lamp, Charles Woods, Caleb Coleman, Jacolby Spells, Mumu Bin-Wahad, Marcis Floyd

DB/S (7): Saint McLeod, Aubrey Burks, Malachi Ruffin, Davis Mallinger, Mar'Ques McLaurin, Ty Woodby, Christion Stokes

Total: 38

SPECIAL TEAMS

K (2): Casey Legg, Kolton McGhee

P (1): Oliver Straw

LS (1): Austin Brinkman

Total: 4

