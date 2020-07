LOOK: WVU Jersey Numbers for 2020 Season

The 2020 West Virginia football roster has been updated and new jersey numbers have been selected/assigned. Here is a complete look at the jersey numbers for this season, courtesy of wvusports.com.

***Note: These numbers are subject to change and are not finalized at this time***

Jersey Changes

No. 0 - WR Isaiah Esdale (switched from 88)

No. 4 - CB Alonzo Addae (switched from 41)

No. 7 - LB Josh Chandler-Semedo (switched from 35)

No. 8 - LB VanDarius Cowan (switched from 32)

No. 9 - DL Jeffery Pooler Jr. (switched from 13)

No. 10 - WR Sean Ryan (switched from 18)

Newcomers

No. 3 - CB Jackie Matthews

No. 11 - QB Garrett Greene

No. 14 - QB Matt Cavallaro (walk-on)

No. 15 - WR Reese Smith

No. 17 - WR Sam Brown

No. 24 - CB Jairo Faverus

No. 40 - S Jordan Dempsey (walk-on)

No. 44 - LB Lanell Carr

No. 82 - WR Keion Wakefield (walk-on/Louisville transfer)

No. 99 - DL Quay Mays

Remaining Roster

No. 1 - WR T.J. Simmons

No. 2 - QB Jarret Doege

No. 3 - QB Trent Jackson

No. 4 - RB Leddie Brown

No. 5 - CB Dreshun Miller

No. 10 - LB Dylan Tonkery

No. 11 - CB Nicktroy Fortune

No. 12 - DL Taijh Alston

No. 12 - QB Austin Kendall

No. 13 - WR Sam James

No. 15 - S Kerry Martin Jr.

No. 16 - WR Winston Wright Jr.

No. 17 - LB Exree Loe

No. 18 - LB Charlie Benton

No. 19 - S Noah Guzman

No. 19 - WR Ali Jennings

No. 20 - CB Tae Mayo

No. 20 - RB Alec Sinkfield

No. 22 - S Jake Long

No. 23 - S Tykee Smith

No. 24 - RB Tony Mathis Jr.

No. 25 - S Osman Kamara

No. 27 - CB Tacorey Turner

No. 29 - S Sean Mahone

No. 30 - S Naim Muhammad

No. 31 - CB Quamaezius Mosby

No. 32 - CB Malachi Ruffin

No. 33 - RB T.J. Kpan

No. 33 - S Jayvon Thrift

No. 34 - LB Melvin Brown

No. 34 - RB Lorenzo Dorr

No. 36 - S Nick Yoho

No. 37 - RB Owen Chafin

No. 39 - S Dante Bonamico

No. 40 - K Kolton McGhee

No. 41 - RB Jason Edwards

No. 43 - LB Drew Joseph

No. 43 - FB Jackson Knipper

No. 48 - K Casey Legg

No. 48 - LB Mike Powers

No. 49 - P Evan Matthes

No. 50 - LB Jared Bartlett

No. 50 - OL Brandon Yates

No. 51 - LB Jake Abbott

No. 51 - LS Kyle Poland

No. 52 - LS J.P. Hadley

No. 52 - DL Jalen Thornton

No. 55 - OL Parker Moorer

No. 55 - DL Dante Stills

No. 56 - DL Darius Stills

No. 57 - OL Michael Brown

No. 58 - OL Nick Malone

No. 59 -LB Luke Williams

No. 60 - OL Noah Drummond

No. 61 - OL Tyler Connolly

No. 62 - OL Zach Davis

No. 65 - OL Donavan Beaver

No. 67 - DL Josh Ritchie

No. 68 - OL Briason Mays

No. 69 - OL Blaine Scott

No. 71 - OL Junior Uzebu

No. 74 - OL James Gmiter

No. 76 - OL Chase Behrndt

No. 79 - OL John Hughes

No. 83 - WR Bryce Wheaton

No. 84 - WR Freddie Brown

No. 85 - TE T.J. Banks

No. 86 - WR Randy Fields Jr.

No. 87 - TE Mike O'Laughlin

No. 88 - DE Tavis Lee

No. 89 - WR Graeson Malashevich

No. 92 - DL Rhett Heston

No. 93 - DL Cayden Keeler

No. 94 - DL Russell Tanson

No. 95 - DL Jordan Jefferson

No. 98 - P Leighton Bechdel

Incoming newcomers yet to be placed on official roster

CB David Vincent-Okoli, OL Chris Mayo, DE Sean Martin, OL Zach Frazier, WR Devell Washington, DL Akheem Mesidor, OL Tairiq Stewart, LB Taurus Simmons, OL Jordan White, RB A’varius Sparrow, DE Eddie Watkins, CB Daryl Porter Jr., DE Eddie Watkins, P Tyler Sumter, DE Bryce Brand, S Scottie Young Jr.

