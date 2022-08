Pitt Depth Chart vs West Virginia

QUARTERBACK

Kedon Slovis, Nick Patti, Nate Yarnell

RUNNING BACK

Israel Abanikanda, Rodney Hammond, Vincent Davis OR C’Bo Flemister

WIDE RECEIVER

Konata Mumpfield, Jaylon Barden

Jared Wayne, Jaden Bradley

Bub Means, Myles Alston

TIGHT END

Gavin Bartholomew, Kyi Wright OR Karter Johnson

LEFT TACKLE

Carter Warren – Branson Taylor

LEFT GUARD

Marcus Minor – Ryan Jacoby

CENTER

Owen Drexel – Terrence Moore

RIGHT GUARD

Jake Kradel – Blake Zubovic

RIGHT TACKLE

Gabe Houy – Matt Goncalves – Jason Collier Jr.

DEFENSIVE END

Habakkuk Baldonado, Dayon Hayes OR Nate Temple

Deslin Alexandre, John Morgan

DEFENSIVE TACKLE

David Green OR Devin Danielson, DeAndre Jules

Calijah Kancey, Devin Bentley

STAR LINEBACKER

Bangally Kamara, Solomon DeShields

MIKE LINEBACKER

SirVocea Dennis, Brandon George

MONEY LINEBACKER

Shayne Simon – Tylar Wiltz

SAFETY

Brandon Hill, Judson Tallandier OR Javon McIntyre

Erick Hallett, P.J. O’Brien

CORNERBACK

A.J. Woods, Rashad Battle, Ryland Gandy

Marquis Williams, M.J. Devonshire, Noah Biglow

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:

Facebook - @WVUonSI

Twitter - @SI_WVU and Schuyler Callihan at @Callihan_.