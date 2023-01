El retiro de Rafa Nadal se acerca, tras quedar fuera del Australia Open

Rafa Nadal apenas avanzó en el Australia Open. El tenista español quedó eliminado en la segunda ronda ante Mackenzie McDonald después de que una evidente lesión no le permitiera seguirle el paso.

Durante el partido vimos cómo Nadal se agarraba del costado en repetidas ocasiones con un claro gesto de dolor.

Tras quedar eliminado, el propio Nadal compartió su frustración por las constantes lesiones que acompañan el deporte. A sus 36 años y con las constantes lesiones, sería buena hora para que deje la raqueta a un lado y se una a Roger Federer en el retiro.

Aunque parece que Nadal peleará por recuperarse y tener una oportunidad más en la duela. No podemos negar, que la decisión quizás no dependa de él y el retiro se lo dictamine su cuerpo.

“Uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por esto muchas veces y no es fácil. Voy a seguir luchando, no me rendiré”.