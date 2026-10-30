5 cosas que debe mejorar el América para ganar el Apertura 2026

El Club América figura como el líder absoluto del torneo de Apertura 2026. Tras 14 fechas disputadas, suman 28 puntos, han logrado un total de 34 goles a favor por solo 19 en contra, para una diferencia de +15.

Guillermo Almada ha logrado plasmar de gran manera su idea de juego, y, sin embargo, en estos últimos dos partidos han quedado a deber. Cayeron 2-1 ante los Tuzos del Pachuca y empataron 1-1 contra los Xolos de Tijuana, ambos compromisos se llevaron a cabo en la cancha del estadio Banorte.

Tomando en cuenta que la meta del conjunto azulcrema es el campeonato, y que la liguilla está ya a la vuelta de la esquina, en este artículo compartimos contigo cinco cosas que consideramos necesita mejorar el América para ganar el Apertura 2026.

5. Lograr un correcto equilibrio entre el ímpetu de atacar y la atención al momento de defender

America v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los equipos de Guillermo Almada son intensos y ofensivos. Estas características le permitieron, al estratega, hacerse de un nombre con el Santos Laguna, salir campeón con los Tuzos del Pachuca y ser actualmente el líder de la competencia, con las Águilas del América.



Sin embargo, esas ganas por imponer condiciones desde el primer hasta el último minuto han provocado también ciertas desatenciones en el sector defensivo. Los equipos de Almada tienden a marcar tantos goles como los que reciben, algo insostenible en la liguilla por el campeonato mexicano.



Si quiere salir campeón con el conjunto azulcrema, deberá encontrar un equilibrio casi perfecto entre sus líneas ofensivas y defensivas. Ser espectacular, en parte para eso lo llevaron al América, y atento en las labores defensivas, pues es ahí donde se definen los campeonatos.

4. Evitar más rotaciones

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Ante los Xolos de Tijuana, por el partido pendiente de la fecha siete, Guillermo Almada rotó a varios futbolistas en su plantilla, con el fin de darle descanso a quienes no han parado; juego a quienes no han tenido la oportunidad de demostrarse.



Esta también es una característica en los equipos del profesor Almada: darle suficientes minutos a cada uno de sus elementos, con el fin de promover la competencia interna y evitar lesiones.



Y aunque esto en parte es bueno, puesto que los campeones precisan de planteles sanos y de relevos con ritmo, también es necesario que ya encuentre una alineación titular base para afrontar los duelos mata/mata, en donde el entendimiento colectivo tiende a marcar la diferencia entre los campeones y quienes lo intentan.

3. Respetar su estilo de juego, independientemente de quién sea el rival

FBL-MEX-AMERICA-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

La capacidad de adaptación es fundamental para que un equipo logre cumplir con cada uno de sus objetivos. Entender que cada partido es diferente, te invita a que trabajes diversos estilos de juego que te acerquen verdaderamente a la victoria. Eso es un hecho.



Sin embargo, cambiar demasiado entre un encuentro y otro puede volverse altamente peligroso, pues atenta contra la memoria estratégica y colectiva. Los equipos campeones normalmente se caracterizan por imponer un estilo de juego en la mayoría de sus compromisos, y solo modifican cuando resulta estrictamente necesario.



El América, a lo largo del torneo de Apertura 2026, ha abusado un poco de este recurso. Sobre todo, cuando le ha tocado enfrentarse a rivales de gran envergadura, como el Cruz Azul, las Chivas o el Club de Fútbol Monterrey. La posesión de la pelota no ha sido la misma ante estos adversarios, las intenciones tampoco. En la liguilla, deberá apostar un estilo más unificado, imponiéndose por igual ante todos, sin importar el rival.

2. Aprovechar mejor la posesión de balón

America v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Aunque no es una regla, la posesión de la pelota, normalmente, te va a acercar un poco más a la victoria. Cuestión de lógica. Los partidos los ganan aquellos que más goles meten, y para marcar, es necesario que el balón esté en tu poder. Punto.



Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido también muchos equipos que apuestan por la tenencia de la pelota a toda costa, y hasta ahí muy bien, pero luego no hacen nada con el balón en los pies. ‘‘Posesión estéril’’, se le llama a esa postura, repleta de pases laterales, riesgos nulos y centros a la deriva.



En ocasiones, el Club América ha caído en este recurso. Sobre todo, cuando se enfrentan a rivales que los hacen ver su propia suerte, y ellos no encuentran la manera de imponerse en el marcador.

1. La contundencia

FBL-MEX-AMERICA-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

Por último, y no menos importante, está el tema de la contundencia. Ante los Xolos de Tijuana, el América pateó un total de nueve veces al arco y solo marcaron un gol. Esto provocó que el encuentro acabara 1-1, a pesar de que la escuadra fronteriza jugó con uno menos en los minutos finales.



En una liguilla, la contundencia lo es todo. A lo largo de la historia, muchos han sido los equipos que dominan a sus rivales durante toda la llave, pero la falta de contundencia los condena a los segundos lugares.



Por ejemplo, el Cruz Azul, en la final por el Clausura 2013, frente a las Águilas del América, precisamente, o el Monterrey, en el Clausura 2016, cuando dominaron por completo a los Tuzos del Pachuca, pero no lograron plasmarlo en el marcador y terminaron perdiendo con un gol de último minuto.



Los de Guillermo Almada deberán pulir este aspecto en la fiesta gran del fútbol mexicano, pues de lo contrario será altamente complicado que logren quedarse con el campeonato.

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