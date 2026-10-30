5 cosas que deben mejorar las Chivas si quieren salir campeonas en este Apertura 2026

Una vez más, el técnico argentino Gabriel Milito está a nada de conseguir el objetivo de colocar a las Chivas en la Liguilla por el título, sin embargo, tras dos fracasos consecutivos, cuartos de final y semifinales, respectivamente, ya es necesario que se haga con el trofeo de la Liga MX, algo que le urge al equipo, pues no es campeón desde el Clausura 2017, es decir, hace casi una década.



Muchos agradecen que El Mariscal le haya devuelto al equipo el protagonismo que había perdido en los últimos años, pero también hay otros que critican fuertemente su necedad de colocar a algunos futbolistas que no marcan diferencia. Al mismo tiempo, le han hecho saber que no sabe cómo manejar los marcadores, algo que sin duda debe mejorar si quiere ser monarca.



Con 26 puntos cosechados, el Guadalajara marcha en el tercer lugar, pero aún puede hacerse con el liderato o el subliderato, donde están América (28) y Cruz Azul (26), por ello debe tener un gran cierre en estas últimas tres jornadas.



Aquí te dejamos cinco aspectos a mejorar en el Rebaño si quiere ser campeón:

1. La falta de contundencia

Santi Sandoval se lamenta por dejar ir un gol | Jam Media/GettyImages

No existe ninguna duda y se le puede preguntar a cualquier Chiva-hermano. La cosa más lamentable del Guadalajara es el número de oportunidades que desperdicia, teniendo como más claro ejemplo su último encuentro contra Monterrey, donde ganaron por la mínima aprovechando un error, pero fallando de forma inverosímil para haber conseguido un marcador más abultado que diera tranquilidad en la parte final.



Tiros al poste, a las manos del arquero, remates hacia arriba del arco, etc. Es increíble la cantidad de goles que dejan ir en cada cotejo, lo cual se paga caro en los juegos de matar o morir. Así le sucedió en las semifinales pasadas, tuvo para rematar a La Máquina, pero no lo hicieron y eso ocasionó que no pudieran estar en la gran final.



Esa responsabilidad no pueden cargarla totalmente Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Santi Sandoval y Roberto Alvarado, quienes han tenido sus fallas de repente, el resto también debe saber cómo concretar.

2. No saber manejar la ventaja y el cierre de los partidos

Rubén González | Azael Rodriguez/GettyImages

El más claro ejemplo lo vimos en el Clásico Nacional de este semestre. El Rebaño le estaba poniendo un baile al América y no le prestaba el balón, tanto que en el primer tiempo pudieron haber sentenciado el encuentro.



No obstante, en el segundo tiempo se echaron para atrás, regalaron la posesión y obviamente eso les cobró factura. El colombiano Miguel Borja hizo un doblete, aprovechando también la débil marca de los rojiblancos.



Esa fue una dura crítica para el estratega, que después de eso pareció sufrir los estragos de su culpabilidad porque sumó otros tres partidos sin poder triunfar ante Querétaro, Atlas y Tigres.



A lo largo del último mes se ha visto cómo los tapatíos han tenido el rosario en la mano pidiendo que no les saquen los resultados en los minutos finales, algo que un equipo grande no debe tener permitido.

3. Definir con claridad su once inicial

Richard Ledezma | Leopoldo Smith/GettyImages

Esta situación no es culpa del cuerpo técnico, pues a lo largo del semestre han batallado en demasía con las lesiones, tanto que Brian Gutiérrez, Luis Romo, Ángel Sepúlveda, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias siguen fuera de acción.



Ellos no han sido los únicos, Bryan González, Dani Aguirre, Omar Govea y Diego Campillo han pasado por esa situación.



Debido a esto, Milito ha utilizado piezas diferentes, incluidos los canteranos Leonel Calderón y Carlos Hernández, además de Jesús Hernández.



Si bien varios de los ‘hospitalizados’ se perfilan para retornar, es necesario que el timonel sepa bien cuál será su once y no dejarse llevar por la jerarquía o el peso del nombre, sobre todo en la parte baja, ya que los defensores han sido los más afectados. Hacer cambios justo cuando arranque la Liguilla podría no ser lo mejor.

4. Mantenerse como la mejor defensa del campeonato

Diego Campillo y Luis Rey | Icon Sportswire/GettyImages

Chivas es hasta ahora el mejor en evitar goles en contra, ya que solamente ha recibido doce, lo que habla perfectamente de sus defensores y su guardameta. De hecho, Raúl Rangel se ha consolidado como el héreo en diferentes encuentros gracias a sus intervenciones y atajadas de penales, pero eso es un aspecto que debe trabajar urgentemente Milito, ya que en los últimos juegos le han generado mucho frente al arco.



Aun con la ausencia de José Castillo y Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre y Luis Rey han hecho una buena labor, cubriéndose bien entre ellos cuando alguno comete una equivocación, sumado a las intervenciones de los carrileros como El Cotorro González y Richard Ledezma o el apoyo constante de Rubén González.



Esa concentración se debe mantener a lo largo de los 90 minutos, pues si bien es cierto que uno se corona anotando goles, defender también es un arte y muchas veces el que sabe contrarrestar al contrincante es el que se lleva las palmas. La tarea más importante será como frenar a las dos mejores ofensivas, América y Cruz Azul. Tiempo de analizar.

5. Mantener el ritmo constante y hacer bien los cambios

Raúl Rangel | Simon Barber/GettyImages

Tal como se ha dicho, Chivas sabe muy bien como abrir los espacios gracias a la velocidad y visión de sus futbolistas, pero llega un determinado momento en que dejan de producir, pareciera que se relajan y ceden la posesión por completo sin tener una idea clara de cómo seguir neutralizando al rival.



La mejor forma de defenderse, aun cuando se ha perdido la idea de atacar, es reteniendo el esférico, algo que a veces se olvida porque pierden la pelota muy rápido con pases imprecisos o despejes sin destino.



Si alguno llega a cansarse, Milito debe aprender cuándo hacer los cambios, pues a veces lo hace de forma tardía cuando el contrario ya está encima.



Del mismo modo, el técnico tiene que saber cómo utilizar a hombres determinantes como Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos, los cuales no han acabado de explotar pese a que los dos primeros llegaron con gran cartel, el tercero que necesita retomar su nivel y el último que no recibe los minutos que merece aun cuando puede ser un gran revulsivo para sacar de quicio a los defensores.