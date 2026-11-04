5 cosas que no sabías sobre Mikel López, la próxima joya del Real Madrid de tan solo 15 años

El Real Madrid tiene una cantera inagotable de talentos, acompañado de un departamento de scouting que se sitúa entre los mejores del mundo. La Fábrica, como es denominada, ha acompañado el desarrollo de las grandes plantillas del Merengue a lo largo de los años y recibió jóvenes promesas monitoreadas en clubes tanto de España como de distintas partes del mundo.

Una de las joyas que más llama la atención en La Fábrica es Mikel López. El longilíneo chico de 15 años era una joya solamente valorada por los conocedores del mundillo de las divisiones juveniles, pero su explosión en el Mundial Sub 15 con la selección española lo hizo saltar a una corta edad a las primeras planas del país.

Con una altura atípica para su edad, una cantidad de goles aplastante que ilusiona hasta al más esceptico de los madridistas y una experiencia europea llamativa, el chico nacido en la zona de Canillas pide pista para lograr grandes cosas.

A continuación, cinco cosas que no sabías de Mikel López.

1. Un físico privilegiado

Mikel López | Autor desconocido

Cumplió 15 años el 4 de mayo de este año, entrando con lo justo en el corte para disputar el Mundial Sub 15 con España. A pesar de su corta edad, ya mide 1.92 y sin dudas saca grandes diferencias en su categoría gracias a esta característica física.

2. Una máquina de anotar

Mikel López | Autor desconocido

El chico llegó al Madrid en la temporada 2022/23 y se incorporó al Alevín A para arrancar su camino en La Fábrica. A esta hora no se sabe quién lo encontró, pero sin dudas merece un aumento de sueldo: lleva 148 goles en cinco temporadas.



En su primer año anotó 30 goles, marcó 38 en la 2023/24 y subió a los 43 en la 2024/25 ya con el Infantil A, donde fue no solo campeón de Liga sino máximo goleador de toda la cantera Merengue. En la 25/26 fueron 37 los tantos con el Cadete B.

3. Experiencia internacional

Mikel López | Autor desconocido

El chico de La Fábrica también ha llamado la atención de los formadores de la RFEF: forma parte del proceso de selecciones nacionales hace un tiempo.



Además de su aparición en el Mundial Sub 15, categoría donde es un habitué, Mikel López ya ha debutado con la Sub 16 en septiembre de este año con actividad en dos amistosos frente a Italia.



En la Copa del Mundo de la categoría, donde fue campeón, marcó 6 goles. Previamente al compromiso en Azerbaiyán, había jugado 11 encuentros, con tamién 6 tantos.

4. Cualidades sorprendentes

Mikel López | Autor desconocido

Es poco frecuente ver un chico de 15 años que mida casi dos metros y no juegue al baloncesto, pero aquí está Mikel para cambiar ese paradigma.



López no es solamente un grandote para tirarle centros y ya: los reportes indican que sabe usar su cuerpo para ganar espacio y asociarse con sus compañeros. "No solo es alto, es un buen jugador", reza Marca en un artículo.



Se trata de un jugador coordinado y sorprendentemente rápido para su envergadura, con un buen sentido de juego y una cantidad llamativa de asistencias.

5. Joya blindada

Mikel López | Autor desconocido

Este ítem es el más peligroso para el Madrid: López no tiene edad legal para firmar un contrato como deportista profesional, por lo que su estadía en el Merengue puede llegar a pender de un hilo si algún otro poderoso del viejo continente decide meterse en los asuntos de estos dos.



Aún así, desde las oficinas de Valdebebas confirman que está blindado y que en mayo del año próximo, cuando cumpla 16, firmará su primer contrato como futbolista. Seguramente, su cláusula de salida sea récord para un jugador de su edad y se trate de un contrato de duración extensa.