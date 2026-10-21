5 defensas que podría fichar el FC Barcelona ante la cantidad de lesionados

El hecho de haber dejado ir a Ronald Araújo al Liverpool y no reemplazarlo con un fichaje le está costando caro al FC Barcelona: con las bajas de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen, la defensa del equipo de Hansi Flick se ve muy afectada de cara a lo que viene, que es nada más ni nada menos que El Clásico.

Está claro que de aquí al final del 2026 no podrán incorporar y que los objetivos van mucho más allá del partido del domingo en el Spotify Camp Nou, aunque sin dudas la directiva ha de evaluar opciones para robustecer una última línea que pasa por un momento sensible.

A continuación, cinco opciones que el Barça debería considerar para la ventana de traspasos de invierno.

1. Alessandro Bastoni

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | Emmanuele Ciancaglini/GettyImages

Supo ser objetivo no solo del Barça, sino también del Real Madrid. Es uno de los centrales más codiciados en Europa y el Inter se aferra con uñas y dientes a su rol de referente para no perderlo.



En lo que va de la temporada registra seis partidos sobre siete posibles en la Serie A y presencia perfecta en lo que va de la UEFA Champions League, aún sin goles ni pases gol en su cuenta personal.

2. Castello Lukeba

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

El nombre del internacional francés también estuvo instalado en el mercado de fichajes como variante para reforzar clubes top, y quizás en la ventana de invierno se le abra la posibilidad de llegar ni más ni menos que al FC Barcelona.



Con la camiseta del RB Leipzig tuvo un arranque de temporada complicado, perdiéndose dos partidos de la Bundesliga por problemas musculares en el inicio de la campaña. En la UCL lleva asistencia perfecta. Todavía no marcó ni asistió.

3. Finn Jeltsch

SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Stuttgart sorprendió en la temporada pasada y está teniendo un correcto arranque de la 2026/27, y eso en parte es gracias a Finn Jeltsch: el internacional alemán, con tan solo 20 años, ya es una pieza fundamental en el armado de Sebastian Hoeness.



Integró el plantel campeón de la DFB Pokal en la 2024/25 y en lo que va de la campaña actual lleva jugados nueve de los diez partidos que disputó su equipo, quedándose en el banquillo únicamente por la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.

4. Natan

Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | NurPhoto/GettyImages

El brasileño es una pieza clave para Manuel Pellegrini en el Real Betis y su conocimiento de LaLiga es uno de los factores que podrían llevar al Barça a considerar su fichaje, ya que no necesitaría tiempo de adaptación a un nuevo país y competencia.



En la temporada 2026/27 lleva nueve partidos y un gol. Este fue en la victoria del club andaluz frente al Villarreal por 2-1 en la quinta jornada del campeonato español de Primera División.

5. Aymeric Laporte

Valencia Cf V Athletic Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça pensó en su fichaje en el mercado de verano, luego de que este conformara con Pau Cubarsí la zaga central de la selección española campeona del mundo. La gran traba fue que Laporte no tiene cláusula de salida y una negociación con los vascos podría ser especialmente larga y cansadora.



En lo que va de la 2026/27 tiene asistencia casi perfecta salvo por el descanso otorgado en la primera jornada y un virus intestinal que lo sacó de la octava jornada con el Rayo Vallecano.