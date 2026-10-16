5 razones por las que Harry Kane debería ganar el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro no necesariamente termina en manos del futbolista que ganó más títulos o que hizo más goles. Sin embargo, Harry Kane tiene todo eso y, además, un rendimiento individual que hace méritos para ser uno de los candidatos principales para quedarse con el reconocimiento.

El delantero marcó 73 goles con el Bayern Múnich y su selección en la temporada 2025/26, conquistó el doblete alemán y llevó a Inglaterra al tercer puesto del Mundial 2026. Kane podría convertirse en el primer futbolista de su país en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

Estas son las cinco razones por las que merece recibir el galardón.

Cifras goleadoras

Harry Kane, Bayern Munich | CARINA JOHANSEN/GettyImages

De por sí, hacer 30 goles en una sola temporada suele ser suficiente para tildar de extraordinario el rendimiento de un delantero. Kane hizo 73 en 65 partidos entre su club y la selección inglesa. Lionel Messi es el único jugador del fútbol europeo que consiguió superar ese registro en un mismo año, con 82 tantos en 2011/12.

En Alemania, Kane marcó 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga y ganó su tercer premio consecutivo al máximo artillero. Para dimensionar esa superioridad, Deniz Undav y Serhou Guirassy, segundo y tercero en la clasificación, tendrían que sumar sus respectivos registros para igualar al delantero del Bayern.

Además, anotó 14 tantos en 13 compromisos de la Champions League y terminó segundo en la tabla de goleadores, detrás de Kylian Mbappé, que convirtió 15.

Títulos por doquier

Harry Kane, Bayern Munich | DeFodi Images/GettyImages

Durante la mayoría de su carrera, Kane fue considerado uno de los mejores delanteros del planeta, pero su vitrina permanecía vacía. Ni siquiera sus buenas temporadas en el Tottenham le habían permitido ganar un trofeo importante.

Su llegada al Bayern en 2023 tampoco es que trajo consigo una recompensa inmediata. A pesar de convertir 36 goles en su primera temporada en Alemania, los bávaros terminaron terceros. La larga espera finalmente terminó en 2025, cuando ganaron la Bundesliga.

La temporada siguiente, y la que cuenta para este edición del Balón de Oro, fue mejor todavía. El Bayern ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, con Kane como protagonista de las dos consagraciones. En el torneo de copa hizo gol en todas las rondas y hasta un hat-trick en la final.

Más allá de los trofeos y aunque el Bayern quedó eliminado ante el PSG en las semifinales de la Champions, Kane fue una de las figuras del torneo. La ausencia de la Orejona en su palmarés podría favorecer a otros candidatos, pero es muy díficul que borre lo conseguido por el inglés.

El mejor resultado de Inglaterra en el Mundial desde 1966

Harry Kane, Inglaterra | NurPhoto/GettyImages

El Mundial 2026 y la ampliación de equipos participantes a 48 hizo que Messi, Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham fueran parte del torneo. Aun así, Kane encontró la manera de sobresalir en un torneo que se convirtió en uno de los mejores de su carrera internacional.

El capitán convirtió seis goles en siete apariciones y condujo a los Tres Leones hasta las semifinales, donde quedaron eliminados contra Argentina. Inglaterra terminó tercera y cerró su mejor Copa del Mundo desde el título de 1966.

Sumado a esto, Kane se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales, con 14 tantos.

Mucho más que un simple goleador

Harry Kane, Inglaterra | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Reducir a Kane a sus meras estadísticas sería ignorar lo que aporta dentro del campo. Si bien su precisión ante el arco explica gran parte de su éxito, el inglés no se queda con eso y se mete de lleno en la elaboración de jugadas y organiza el ataque de sus respectivos equipos.

Es habitual verlo abandonar el área para recibir la pelota y asociarse con sus compañeros para habilitar a futbolistas como Michael Olise y Luis Díaz en el Bayern, o Jude Bellingham en Inglaterra.

A lo largo de todos estos años perfeccionó distintas facetas de su juego sin sacrificar su extraordinaria producción goleadora. Esa versatilidad lo distingue de otros delanteros y fortalece su candidatura al Balón de Oro.

Récords y reconocimientos

Harry Kane | F. Noever/GettyImages

El futbolista ya está en el loop de superar sus propios récords, y también los históricos. Llegó a 100 goles en la Bundesliga en apenas 98 partidos, destrozando la marca de Dieter Müller, que necesitó 129 encuentros y había permanecido vigente durante casi medio siglo.

Es admirado por figuras del mundo del fútbol. Rio Ferdinand, exdefensor del Manchester United, lo llenó de elogios cuando recibió la Bota de Oro europea. "Únicamente Messi ha marcado una cantidad superior de goles en una campaña. Ganaste la Bota de Oro y fuiste el máximo goleador de Inglaterra en el Mundial. ¿Quién debería ganar el Balón de Oro? ¿Quién, si no Harry?", afirmó.

El Bayern respalda abiertamente su candidatura. Christoph Freund, director deportivo del club, aseguró que el delantero merece recibir el galardón por su temporada brillante y Rouven Kasper, integrante de la junta directiva, fue categórico. "Únicamente puede ser Kane", sentenció.

Kane, por su parte, prefiere mantener la prudencia frente a las expectativas. "Estoy extremadamente orgulloso de la temporada que hice el año pasado. El Balón de Oro es lo mejor a lo que puedes aspirar desde el punto de vista individual", admitió. "El Balón de Oro no está en mis manos. Hice todo lo que podía con mis actuaciones. Ahora depende de los votos, de otras personas y de los medios, cosas que no puedo manejar", agregó.

La ceremonia del lunes 26 de octubre se celebrará en el London Palladium, en su ciudad natal. Kane nunca terminó por encima del décimo puesto en las votaciones del Balón de Oro y esta podría ser su mejor oportunidad de cambiarlo.

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