Ganadores del Balón de Oro 2026: la lista completa
El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes 26 de octubre en Londres para premiar a los mejores futbolistas (y entrenadores) de la temporada 2025/26.
En el rubro de mejor jugador, posiblemente el más atractivo de todos, los tres que corren con mayor ventaja en la previa para suceder a Ousmane Dembélé como mejor del mundo son Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal. Leo Messi asoma entre los nominados, pero sería una real sorpresa que gane su noveno galardón.
Además del trofeo central, hay muchos otros premios en juego en categoría masculina y femenina, como el Trofeo Kopa que premia al mejor jugador menor de 21 años, el Trofeo Yashin, que es un reconocimiento a los guardametas, el Trofeo Gerd Müller al delantero con más goles, los premios a mejores entrenadores y mejores clubes, o el Premio Sócrates a la mejor labir humanitaria dentro del mundo del fútbol.
Ganadores del Balón de Oro 2026: la lista completa
Mejor jugador
Nominados
Jude Bellingham (Real Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Bayern Munich)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Gabriel (Arsenal)
Erling Haaland (Manchester City)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern Munich)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)
Sadio Mané (Al Nassr)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Inter Milan)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Inter Miami)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Bayern Munich)
Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Al Qadsiah)
Declan Rice (Arsenal)
Rodri (Manchester City/Barcelona)
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
William Saliba (Arsenal)
Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Bayern Munich)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
GANADOR:
Mejor jugadora
Nominadas
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Munich)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Selma Bacha (OL Lyonnes)
- Tessa Wullaert (Inter Milan/Como)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Cata Coll (Barcelona)
- Wendie Renard (OL Lyonnes)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern Munich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Munich)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clàudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
GANADORA:
Trofeo Yashin Masculino 2026 (masculino)
Nominados
- Yassine Bounou (Al Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Chaves/Colo-Colo)
- Unai Simón (Athletic Club)
- Matvey Safonov (Paris Saint-Germain)
GANADOR:
Trofeo Yashin Masculino 2026 (femenino)
Nominadas
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Lorena (Kansas City Current)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
GANADORA:
Trofeo Kopa Masculino 2026 (masculino)
Nominados
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomande (RB Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Munich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
GANADOR:
Trofeo Kopa Femenino 2026 (femenino)
Nominadas
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (BK Häcken/Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes)
GANADORA:
Club Masculino del Año 2026
Nominados
- Arsenal (Premier League)
- Bayern Múnich (Bundesliga)
- Bodø/Glimt (Eliteserien)
- Flamengo (Campeonato Brasileiro Série A)
- Paris Saint-Germain (Ligue 1)
GANADOR:
Club femenino del Año 2026
Nominados
- Barcelona (Liga F)
- Bayern Munich (Frauen-Bundesliga)
- Club América (Liga Femenil)
- Manchester City (WSL)
- OL Lyonnes (Première Ligue)
GANADOR:
Entrenador del año
Nominados
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spain)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
GANADOR:
Entrenadora del año
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japan (currently unattached))
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
GANADORA:
Trofeo Gerd Müller 2026
Este es un premio puramente estadístico que se otorga a los máximos goleadores, tanto masculinos como femeninos, de la temporada 2025-26, tanto a nivel de club como de selección nacional. Harry Kane superó a todos con la asombrosa cifra de 73 goles para el Bayern de Múnich y la selección inglesa, mientras que la polaca Ewa Pajor revalidó su premio de 2025 con otro año prolífico en el Barcelona.
Ganador del Premio Sócrates 2026
Este singular premio no se centra en la acción en el terreno de juego, sino en reconocer a la persona (o al colectivo) que realiza las mejores acciones solidarias llevadas a cabo por campeones comprometidos. Nombrado en honor al legendario brasileño cuyo compromiso con las causas sociales era tan legendario como su pie derecho, el premio se entrega desde 2022.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.