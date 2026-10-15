5 razones por las que Kylian Mbappé debería ganar el Balón de Oro 2026

"El Balón de Oro no se le puede entregar a un jugador simplemente porque ganó la Champions League o el Mundial. Debe ser para uno de esos futbolistas a los que vamos a extrañar para siempre cuando se retiren", dijo José Mourinho al ser consultado sobre quién debería ganar el premio individual más prestigioso del fútbol el lunes 26 de octubre.

Aunque el DT del Real Madrid no mencionó a ningún futbolista en particular, sus declaraciones parecieron dirigidas a respaldar a Kylian Mbappé, quien protagonizó un 2026 extraordinario a nivel personal, pero terminó la temporada sin ganar títulos con su equipo.

"Nunca dije que voy a ganarlo. Creo que tuve un buen año. Mucha gente también lo considera así y me relaciona con el premio. Veremos qué sucede", afirmó el francés sobre sus posibilidades de quedarse con el reconocimiento.

Si el delantero hubiera levantado algun trofeo durante la temporada, muy posiblemente sería el candidato principal a recibir el galardón. Sin embargo, 2026 fue un año competitivo y hay, por lo menos, cinco o seis futbolistas que podrían ganarlo.

Mbappé nunca superó el tercer puesto en las votaciones, ahora está decidido a cambiarlo y los números acompañan sus aspiraciones. Entonces, estas son las cinco razones por las que el francés se merece ganar el Balón de Oro.

Segundo Trofeo Pichichi consecutivo

Kylian Mbappe, Real Madrid | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Madrid terminó la temporada 2025/26 sin sumar ningún trofeo a sus vitrinas, pero Mbappé sí consiguió ampliar su colección de distinciones individuales.

El delantero convirtió 25 goles en 31 partidos de LaLiga y conquistó su segundo Trofeo Pichichi consecutivo. Desde su llegada a España, nadie consiguió quitarle el reconocimiento al máximo goleador del campeonato. Además, se convirtió en el primer futbolista desde Mario Kempes, en la década de 1970, en ganar el Pichichi durante sus dos primeras temporadas en el fútbol español.

Le convirtió a los 23 clubes que enfrentó en el torneo, muestra de su efectividad ante cualquier rival del campeonato y en total, con la camiseta blanca, lleva 86 tantos en 103 partidos oficiales.

Máximo goleador de la Champions

Kylian Mbappe, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La eliminación del Merengue en los cuartos de final de la Champions no impidió que Mbappé terminara como el principal artillero del torneo. Anotó 15 goles en 11 partidos y llegó a una marca que solo había alcanzado Cristiano Ronaldo. Ningún otro futbolista había llegado a esa cifra en una misma edición del torneo.

Su participación incluyó goles en los dos partidos eliminatorios ante el Bayern Múnich, además de 13 tantos en siete compromisos de la fase de liga. Entre esas actuaciones estuvieron el triplete contra el Kairat y el póker al Olympiacos.

El delantero tiene en total 71 goles en 99 presentaciones, lo que lo convierte en el quinto máximo goleador de todos los tiempos en la Champions.

Segunda Bota de Oro del Mundial

Kylian Mbappe, Francia | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Uno de los motivos que podrían inclinar la balanza a favor del francés es su actuación en el Mundial 2026. Mbappé protagonizó una competencia extraordinaria en Norteamérica y se impuso en el duelo individual con Lionel Messi, tanto en la clasificación de los goleadores del certamen como en la lista de los anotadores de todos los tiempos.

Convirtió 10 goles en ocho partidos y elevó su registro mundialista a 22 tantos. Además, si bien Francia no ganó el Mundial y quedó cuarto, consiguió su segunda Bota de Oro consecutiva y se transformó en el primer futbolista en ganar este reconocimiento en dos ediciones seguidas.

Las mejores jugadas del año

Kylian Mbappe, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

Más allá de las estadísticas, el delantero es imparable. En el Mundial, además de los goles, hubo una exhibición de fútbol extraordinario e importancia en el desarrollo de los partidos. A pesar de las dificultades y del juego de los rivales, se impuso a ellos y salió ileso.

En el Madrid pasó algo parecido. Incluso en los períodos de conflictos internos y problemas deportivos, Mbappé fue uno de los futbolistas fundamentales del equipo. Facilidad para jugadas de otro planeta y liderazgo dentro de la cancha.

El legado

Kylian Mbappe, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo determinar quién fue el mejor futbolista del año en un deporte donde los resultados dependen de once jugadores?

¿Es superior la producción goleadora de Harry Kane a las actuaciones de Khvicha Kvaratskhelia, que marcaron la diferencia en la Champions? ¿Lamine Yamal merece ganarle a Messi porque España le ganó a Argentina en la final del Mundial? ¿Fabián Ruiz debería recibir el premio por haber conquistado tanto el torneo europeo como la Copa del Mundo?

No existe una respuesta definitiva para comparaciones tan subjetivas, en especial cuando los candidatos son tan distintos entre sí. Por eso, Mourinho planteó una manera distinta de interpretar el reconocimiento. "El Balón de Oro debería ser para uno de los jugadores a los que vamos a extrañar para siempre cuando se retiren. Extraño a Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zidane, Lothar Matthäus... Extraño a toda esa gente", indicó.

Mbappé pertenece a esa categoría de futbolistas cuyo fútbol va más allá de los números. Su talento y sus actuaciones en 2026 respaldan una candidatura que podría terminar con la conquista del primer Balón de Oro de su carrera.

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