Pep Guardiola actualmente está "desempleado". Se pone entre comillas porque el entrenador está en un año sábatico para analizar su siguiente paso. Sin embargo, ya dio una pista de lo que sigue en su carrera.

El catalán declaró a Romário TV: "Mi siguiente paso será una selección nacional". Por lo tanto, en Sports Illustrated Fútbol calificamos a los posibles equipos representativos de naciones que podrían darle trabajo al DT.

5. México

Las cosas para Rafa han sido difíciles en su corto paso con el Tri. | Azael Rodriguez/GettyImages

Rafael Márquez, a pesar de tener menos de un año en el cargo, no parece tener las cosas bajo control. La presión mediática y una clasificación sumamente complicada ante Jamaica lo tienen en la cuerda floja.



Si en marzo el resultado es negativo ante Estados Unidos, la FMF podría tomar cartas en el asunto y cortar el proceso del ex defensa central.



En caso de que fuera así, Pep podría tomar ese lugar en la selección mexicana, país que además ya conoce por su pasado en Dorados. Empero, se sabe que es una posibilidad lejana por lo complicada que es la situación dentro del organismo mexicano en cuestión de división de poderes y decisiones.

4. Estados Unidos

Pochettino comenzó ya su etapa en el Manchester United. | FILIPE AMORIM/GettyImages

Una selección que vio como Mauricio Pochettino se despedía para ir a dirigir a los Red Devils debe de tener en cuenta a Guardiola. Primero, porque es de los pocos proyectos grandes con la vacante en el banquillo. Segundo, porque los estadounidenses están invirtiendo grandes cantidades para poder competir de mejor manera en el fútbol.



Sería un destino un poco extraño, pero si algo tiene el equipo de las Barras y las Estrellas es materia prima. Cavan Sullivan y Julian Hall deberían de ser buenos ganchos para atrapar a un DT que quiera un proyecto a largo plazo.

3. Marruecos

Marruecos cayó ante Francia en los cuartos de final del Mundial 2026. | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Mohamed Ouahbi llegó el 5 de marzo de 2026 en sustitución de Walid Regragui para la Copa Mundial. Llevó al equipo a competir, pero se quedó una instancia más corta que en la edición de Qatar 2022 (semifinales).



Además, se dieron reportes de cierto coqueteo entre la federación marroquí y Guardiola al finalizar dicha justa. En el partido contra Escocia el español estuvo en las gradas y de ahí comenzaron los rumores.



Marruecos tiene una generación dorada con jóvenes como Ayyoub Bouaddi, Abde Ezzalzouli y Bilal El Khannouss que, de la mano de Pep, podrían llevar a su país a instancias finales de todas las competencias.

2. Portugal

Jorge Jesús ha estado en el ojo del huracán a pesar de tener poco en el puesto. | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La polémica del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección, más la falta de resultados positivos dejan mal parado a Jorge Jesús en un puesto que tomó recientemente.



Para la afición y para muchos analistas la selección lusa tiene una de sus mejores generaciones, sobre todo en el mediocampo. Dicho esto, parece que están siendo "desaprovechados" y eso podría llevar a un cambio si las cosas no cambian pronto.



Joao Neves y Vitinha bajo el mando de Pep Guardiola podrían brillar aún más.

1. Italia

Italia se enfrentó a Bélgica en su último partido. | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Roberto Mancini regresó para una segunda etapa con la selección italiana. Dicen que las segundas partes nunca son buenas y siendo el 14 rankeado de la FIFA, con pocas piezas para trabajar, no se le ve gran futuro a la Azzurri.



Este proyecto es el que más necesita de una base sólida, misma que podrían encontrar en Guardiola. Claro, siempre y cuando le dejen trabajar bajo sus términos.



La falta de talento italiano en inferiores, la enorme cantidad de extranjeros en la Serie A y el poco desarrollo de competencia tienen al fútbol de la bota en una crisis profunda.



Pep no será la solución definitiva, pero si le dan un proceso completo, con herramientas deportivas, podría tener oportunidad de regresar a este equipo a sus viejas glorias.