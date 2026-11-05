Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

El jueves 5 de noviembre del 2026 será recordado como el día en el que Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal. A los 41 años, el delantero decidió ponerle punto final a una trayectoria internacional que comenzó en 2003 y que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes (sino el más importante) de la historia de su país.

La decisión llega después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad, especialmente tras el conflicto que protagonizó con el entrenador Jorge Jesus durante la UEFA Nations League. El atacante había abandonado una concentración de Portugal a finales de septiembre y posteriormente reconoció que había considerado despedirse del seleccionado después del Mundial 2026.

Con su salida, Portugal pierde a su máximo referente de las últimas dos décadas y a un futbolista que protagonizó algunos de los momentos más importantes de su historia.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Los impresionantes números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo debutó con la selección mayor el 20 de agosto de 2003, en un amistoso frente a Kazajistán. Desde entonces, se convirtió en una presencia prácticamente permanente en el equipo nacional y participó en seis ediciones de la Copa del Mundo.

A lo largo de su carrera internacional acumuló 234 partidos y 146 goles, cifras que lo posicionaron como el futbolista masculino con más presencias y anotaciones en la historia de las selecciones nacionales.

Su mayor conquista llegó en 2016, cuando Portugal se consagró campeón de la Eurocopa después de derrotar a Francia en la final. Aunque debió abandonar aquel encuentro por lesión, Ronaldo levantó el primer gran título internacional de la historia de su selección.

Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016 | Matthias Hangst/GettyImages

Posteriormente, también conquistó la UEFA Nations League en 2019 y 2025, completando una etapa histórica para el fútbol portugués.

El conflicto con Jorge Jesus que marcó sus últimos meses

La etapa final de Cristiano Ronaldo con Portugal estuvo atravesada por una fuerte controversia con Jorge Jesus, quien asumió como entrenador después del Mundial 2026.

El delantero manifestó su malestar después de permanecer en el banco de suplentes durante la victoria ante Noruega, pese a que, según explicó posteriormente, el técnico le había prometido minutos de juego.

La situación derivó en su salida de la concentración antes del siguiente compromiso internacional y en una sanción de 30 días impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol.

En un extenso comunicado publicado el 6 de octubre, Ronaldo pidió disculpas por su comportamiento, aunque también cuestionó las decisiones del entrenador. En aquel momento aseguró que todavía deseaba competir con Portugal y que esperaba regresar una vez cumplida su suspensión.

Sin embargo, su futuro volvió a quedar bajo discusión hasta el anuncio de su despedida definitiva.

Los últimos años

Está claro que Ronaldo está en la etapa final de su carrera. Tras el retiro de la selección, el delantero continuará conviertiendo goles en el Al Nassr, con su mira puesta en alcanzar la histórica marca de 1000 anotaciones en su carrera.