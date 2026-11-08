¿A qué hora es el León vs Chivas y cómo ver el partido en TV y streaming online?

León y Chivas se miden este domingo 8 de noviembre en un partido de suma importancia para ambos, ya que hay muchas cosas en juego. De entrada, los Panzas Verdes necesitan ganar sí o sí para mantenerse dentro de los ocho mejores y obtener su boleto a la Liguilla, ya que es acechado por varios adversarios, mientras el Rebaño Sagrado quiere hacerse con el liderato, pero por ahora comparte las mismas unidades que América y Cruz Azul, con los azulcremas en lo más alto por su mejor diferencia de goles.

La sede para el enfrentamiento es el Estadio Nou Camp, con La Fiera teniendo las estadísticas de su lado, pues las últimas dos visitas de los tapatíos acabaron en derrota por 1-0 y 2-1, logrando el último triunfo el 3 de julio del 2023. No obstante, en este semestre, los felinos perdieron 2-3 contra Atlas en su debut, además hace dos semanas fueron vapuleados 3-5 por las Águilas. Tomando esto en cuenta, no es algo seguro que puedan hacer de su inmueble una verdadera fortaleza.



Asimismo, los Esmeraldas deben estar conscientes de que el Guadalajara marcha como el mejor visitante del campeonato, sin haber conocido la derrota tras sus compromisos ante Puebla, Santos Laguna, Pachuca, San Luis, América, Atlas y Monterrey. Eso es un buen augurio para el técnico argentino Gabriel Milito, quien buscará continuar con dicha racha ahora que se acerca la parte final del torneo, donde espera por fin hacerse con el título tras ser eliminado en cuartos de final y semifinales en el C2026 y A2025, respectivamente.



Tal como se había comentado, Léon es séptimo con 22 unidades, las mismas que el sexto sitio, Xolos, y el octavo Santos Laguna, no obstante, Monterrey (21), Pumas (20), Querétaro (20), Pachuca (19) y San Luis (19) pueden rebasarlo, por lo que es importante concretar un triunfo sino se complicará demasiado y podría despedirse de la Fiesta Grande.

En el caso de Chivas, con 29 puntos y diferencia de +11, es superado por América gracias a su +15 pese a tener las mismas unidades, además La Máquina Celeste les iguala, pero su +10 los tiene en tercero. Finalmente, Atlas, con 27 puntos, busca aprovechar un descuido de cualquiera de ellos para escalar en la clasificación.

¿Cómo ver el partido por canal de TV y Streaming Online?

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