¿A qué hora es el partido AEK Atenas vs Real Madrid y cómo verlo en TV y streaming online?

La Champions League lleva al Real Madrid hasta Grecia, donde este miércoles 4 de noviembre se enfrentrará al AEK Atenas en el Allwyn Arena por la cuarta jornada de la fase de liga del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El campeón griego llega en un momento irregular, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, pero se aferra a su gran fortaleza: ganó todos los partidos que jugó en su estadio esta temporada. Con un público que se hace sentir y Luka Jović como principal carta ofensiva, el dueño de casa buscará dar la sorpresa.

El Madrid, por su parte, atraviesa su mejor momento de la temporada. Los dirigidos por José Mourinho suman seis victorias consecutivas, la última un cómodo 3-0 ante el Racing de Santander, y tienen puntaje perfecto en la Champions. Pero hay un dato a tener en cuenta: el club blanco nunca logró ganar en Atenas ante este rival.

¿A qué hora juega AEK Atenas vs Real Madrid?

Ciudad: Atenas, Grecia

Estadio: Allwyn Arena

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Allwyn Arena | Milos Bicanski - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver AEK Atenas vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

La visita del Real Madrid a Atenas contará con cobertura en directo en Estados Unidos, México y España. Repasamos todas las alternativas disponibles en cada país.

En Estados Unidos, el partido tendrá transmisión en español por televisión a través de TUDN USA y UniMás. En streaming, las opciones serán Paramount+, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro exclusivamente a través de Fox One.

En España, la cita europea podrá verse por Movistar+, en su canal Movistar Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

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