¿A qué hora es el partido AEK Atenas vs Real Madrid y cómo verlo en TV y streaming online?
La Champions League lleva al Real Madrid hasta Grecia, donde este miércoles 4 de noviembre se enfrentrará al AEK Atenas en el Allwyn Arena por la cuarta jornada de la fase de liga del torneo de clubes más prestigioso del mundo.
El campeón griego llega en un momento irregular, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, pero se aferra a su gran fortaleza: ganó todos los partidos que jugó en su estadio esta temporada. Con un público que se hace sentir y Luka Jović como principal carta ofensiva, el dueño de casa buscará dar la sorpresa.
El Madrid, por su parte, atraviesa su mejor momento de la temporada. Los dirigidos por José Mourinho suman seis victorias consecutivas, la última un cómodo 3-0 ante el Racing de Santander, y tienen puntaje perfecto en la Champions. Pero hay un dato a tener en cuenta: el club blanco nunca logró ganar en Atenas ante este rival.
¿A qué hora juega AEK Atenas vs Real Madrid?
Ciudad: Atenas, Grecia
Estadio: Allwyn Arena
Fecha: miércoles 4 de noviembre
Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
¿Cómo ver AEK Atenas vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?
La visita del Real Madrid a Atenas contará con cobertura en directo en Estados Unidos, México y España. Repasamos todas las alternativas disponibles en cada país.
En Estados Unidos, el partido tendrá transmisión en español por televisión a través de TUDN USA y UniMás. En streaming, las opciones serán Paramount+, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.
En México, los aficionados podrán seguir el encuentro exclusivamente a través de Fox One.
En España, la cita europea podrá verse por Movistar+, en su canal Movistar Liga de Campeones.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
México
Fox One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.