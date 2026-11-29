La cancha del estadio Hidalgo fue el escenario de un sorpresivo triunfo de los Tuzos del Pachuca sobre las Chivas Rayadas de Guadalajara. El encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto hidalguense, que llega a la vuelta con el empate o el triunfo jugándole a favor para avanzar a semifinales.

Los Tuzos clasificaron como octavo lugar de la tabla general, pero con un cierre de torneo muy positivo; Guadalajara, por su parte, entraron como punteros del campeonato, siendo la mejor defensiva del torneo.

El conjunto hidalguense sumó 25 puntos y consiguió su clasificación después de cuatro victorias consecutivas. Además, cerró la fase regular con un triunfo de 2-0 sobre Toluca y venció 2-1 a las Chivas, en el partido de ida.

Mientras que, el cuadro tapatío finalizó como líder general con 33 puntos al ganar 1-0 a Cruz Azul en la última jornada para asegurar el liderato. También fue la mejor defensiva del torneo, con solamente 15 goles recibidos.

El Rebaño Sagrado acumulaba nueve partidos consecutivos sin perder ante Pachuca, con cinco victorias y cuatro empates. Sin embargo, los Tuzos llegaron con antecedentes favorables en enfrentamientos de eliminación directa, como las semifinales del Apertura 2006, y el Apertura 2026, 20 años después, la historia parece repetirse.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pachuca vs Chivas

Las transmisiones de Pachuca vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

El juego de vuelta se celebrará en la cancha del estadio Hidalgo y los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de una señal en México; mientras que en Estados Unidos sí habrá más opciones.

Por lo tanto, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW México Amazon Prime Video

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