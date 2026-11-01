¿A qué hora es el partido Cruz Azul vs León y cómo verlo en TV y streaming online?

Finaliza la antepenúltima fecha del certamen con el juego entre el Club de Fútbol Cruz Azul recibiendo al Club León.



El partido corresponde a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se jugará esta noche a las 20:10 horas (Estados Unidos) y 18:10 horas (México) desde el Estadio Banorte.

El conjunto celeste viene de tres triunfos en fila al derrotar 5-0 al FC Juárez, 2-1 al Club Pachuca y 1-3 al Club Querétaro y es sublíder general de la clasificación con 26 unidades.

Mientras tanto, los Panzas Verdes son sextos de la clasificación con 22 unidades con dos juegos sin perder venciendo a Tigres UANL 2-0 y empatando a un tanto contra Toluca.

Además, la tendencia marca ligeramente una ventaja a la Máquina Celeste, pues en los últimos cinco partidos entre ellos, los cementeros han ganado tres veces y perdido dos ocasiones.

Cruz Azul buscará aprovechar su localía, mientras que León intentará demostrar que puede competir contra uno de los equipos mejor posicionados del torneo.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Cruz Azul vs León

La transmisión del Cruz Azul vs León | Jam Media/GettyImages

El enfrentamiento se disputará en casa del cuadro cementero y los derechos de transmisión para ver este cotejo serán a través de las señales de televisión y streaming de cuatro señales en México; mientras que dos señales en Estados Unidos.

De esa manera, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el partido.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime