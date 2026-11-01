¿A qué hora es el partido del Liverpool vs Arsenal y cómo verlo en TV y streaming online?

El plato fuerte de la novena fecha de la Premier League se juega este domingo 1 de noviembre en Anfield cuando el Liverpool reciba al Arsenal en uno de los duelos más atractivos del certamen.

Tras un comienzo de temporada irregular bajo el mando de Andoni Iraola, los Reds atraviesan su mejor momento. El conjunto local ocupa el cuarto lugar con 15 puntos y encadena cuatro victorias consecutivas en todas las competencias, además de eliminar al Chelsea en la Copa de la Liga por penales. Afronta este duelo con bajas importantes como lo son Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong y Hugo Ekitiké.

El Arsenal, por su parte, lidera el torneo junto al Manchester City con siete triunfos en ocho fechas. Los Gunners se recuperaron del 3-0 sufrido ante Brighton con tres victorias seguidas en el torneo, aunque vienen de sufrir una dolorosa eliminación a manos del Fleetwood Town en la Copa de la Liga. Enfrente tendrán un desafío mayúsculo: no ganan en Anfield por Premier League desde 2012.

¿A qué hora juega Liverpool vs Arsenal?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: domingo 1 de noviembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Andrew Madley

Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

¿Cómo ver Liverpool vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

Uno de los partidos más esperados de la jornada contará con transmisión en Estados Unidos, México y España. A continuación, el detalle de dónde verlo en cada país.

En Estados Unidos, la versión en español llegará por Telemundo, mientras que el streaming estará disponible en Peacock, que tendrá la transmisión en inglés, y en fuboTV.

Para quienes estén en México, la única vía para seguir el encuentro será Fox One.

En España, las opciones son variadas: el partido podrá verse en DAZN Spain a través de DAZN1 Spain, y también en Movistar+, en el canal Movistar Liga de Campeones 2, con la posibilidad de seguirlo online mediante Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo México Fox One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+