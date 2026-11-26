Arrancan las hostilidades de la Liguilla con la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los enfrentamientos es el Club Pachuca recibiendo al Club Deportivo Guadalajara este jueves 26 de noviembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos llegan como octavo lugar, pero con un cierre de torneo muy positivo; Guadalajara, por su parte, llega como líder general y siendo la mejor defensiva del campeonato.

El conjunto hidalguense terminó en el octavo puesto con 25 puntos y consiguió su clasificación después de cuatro victorias consecutivas. Además, cerró la fase regular con un triunfo de 2-0 sobre Toluca.

Mientras que, el cuadro tapatío finalizó como líder general con 33 puntos al ganar 1-0 a Cruz Azul en la última jornada para asegurar el liderato. También fue la mejor defensiva del torneo, con solamente 15 goles recibidos. Además, terminó la fase regular sin perder como visitante, un dato importante para esta visita a Pachuca.

Un dato para destacar es que el Rebaño Sagrado acumula nueve partidos consecutivos sin perder ante Pachuca, con cinco victorias y cuatro empates. Sin embargo, los Tuzos tienen antecedentes favorables en enfrentamientos de eliminación directa, como las semifinales del Apertura 2006.

Será un encuentro interesante para dado que Guadalajara llega con mejores números generales, pero Pachuca atraviesa un buen momento y tiene argumentos ofensivos para complicarle la eliminatoria.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pachuca vs Chivas

Las transmisiones de Pachuca vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

El juego de ida se celebrará en la 'Bella Airosa' y los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de dos señales en México; mientras que tres señales en Estados Unidos.

Por lo tanto, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com y TUDN App México FOX One y FOX+

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