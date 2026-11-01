¿A qué hora es el partido Racing de Santander vs Real Madrid y cómo verlo en TV y streaming online?

El Racing de Santander y el Real Madrid se enfrentan por la undécima fecha de LaLiga este domingo en un duelo que marcará el regreso del conjunto merengue a El Sardinero luego de 15 años de ausencia.

El equipo de Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada con cinco victorias consecutivas, la última de ellas en el Clásico. Marcha tercero con 24 unidades y un nuevo triunfo le permitiría seguir presionando al líder Barcelona y a su escolta, el Atlético de Madrid.

El conjunto cántabro marcha decimotercero con 11 puntos, fruto de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Llega con el impulso de su triunfo 2-1 sobre el Espanyol en la jornada anterior, aunque su gran deuda está atrás, siendo uno de los equipos más goleados de LaLiga.

¿A qué hora se juega el Racing de Santander vs Real Madrid?

Ciudad: Santander, España

Estadio: El Sardinero

Fecha: domingo 1 de noviembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 09:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: a confirmar

El Sardinero | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

¿Cómo ver el Racing de Santander vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

La visita del Real Madrid a Santander contará con transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. A continuación, el detalle de los canales y plataformas disponibles en cada país.

Para seguir el encuentro desde Estados Unidos, la opción en televisión será ESPN Deportes. En el plano digital, el partido estará disponible en ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

En México, Sky Sports Mexico será el canal encargado de la transmisión, que también podrá verse en línea por Sky+. Los clientes de izzi tendrán otra alternativa para no perderse el duelo.

En España, el partido llegará a través de DAZN Spain, en su canal DAZN LaLiga, y también estará disponible en Movistar+. Bares y establecimientos públicos podrán ofrecerlo mediante LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD