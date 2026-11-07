¿A qué hora es el partido Toluca vs Monterrey y cómo verlo en TV y streaming online?

Toluca y Monterrey se verán las caras en la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras están entre las favoritas para quedarse con el título este semestre. Pinta para ser uno de los duelos más interesantes de este fin de semana.

Los Diablos Rojos llegan a este duelo ubicados en el quinto puesto de la tabla general con 24 puntos, mientras que los Rayados actualmente se encuentran fuera de la zona de liguilla, y están en el noveno lugar, con 21 unidades, y un partido pendiente.

La noticia positiva para el equipo dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed es que tienen superioridad sobre los regiomontanos en los cinco enfrentamientos más recientes. En este periplo, los escarlatas suman cuatro victorias y apenas una derrota.

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Maria Lysaker/GettyImages

En la jornada 15, Toluca empató por marcador de 2-2 con el América. Por parte de las Águilas, Henry Martín anotó un doblete, mientras que por los escarlatas marcaron Federico Viñas y Alexis Vega.

Monterrey también empató en la fecha pasada. El equipo de Matías Almeyda quedó 3-3 en el Gigante de Acero frente a los Xolos de Tijuana. Por parte de los albiazules, Hugo Cuypers anotó un doblete y Lucas Ocampos completó la cuenta.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Toluca vs Monterrey

Si quieres seguir en directo las acciones del partido Toluca vs Monterrey, estas son las opciones para sintonizarlo tanto en México como en Estados Unidos.

El partido está programado para disputarse este sábado 7 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas (México) y 21:00 horas (Estados Unidos).

País Canal TV/ Streaming México TUDN, Vix Premium, Canal 5 Estados Unidos TUDN, Vix Premium

Toluca tiene su futuro en sus manos. En caso de vencer a Rayados, el equipo del 'Turco' se estaría acercando a la clasificación a la liguilla.

Monterrey también tiene mucho en juego este fin de semana. Los de Almeyda se encuentran en la novena posición, aunque todavía tienen un partido pendiente. Rescatar un punto en el Infierno no sería un mal resultado.

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