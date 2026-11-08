¿A qué hora es el Pumas UNAM vs América y cómo ver el partido en TV y streaming?

En una edición más del Clásico Capitalino el Club Universidad Nacional recibe al Club América en la penúltima jornada de fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este sábado 7 de noviembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) desde Ciudad Universitaria se medirán estos clubes en una rivalidad que ha perdurado por décadas.

Para los locales jugar en Ciudad Universitaria representa una oportunidad importante para aprovechar el apoyo de su afición. Pues a falta de dos partidos son décimos con 20 unidades. Los felinos necesitarán intensidad para incomodar la salida del América y evitar que controle el ritmo.

El conjunto azulcrema busca adueñarse del liderato general, pero necesita ganar y esperar resultados con sus 29 unidades y 36 goles en lo que va del certamen, un poderío ofensivo a considerar.

En este cotejo el Ave buscará mover el balón y aprovechar los espacios que deje el conjunto universitario. Guillermo Almada lo ha hecho muy bien con el conjunto capitalino, la posibilidad de acabar como líder es alta, pero sabe que lo trajeron para salir campeón, y, en la liguilla, el Club América precisa de un nivel de juego óptimo que reduzca el margen de error y los lleve al éxito.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pumas UNAM vs América

Las transmisiones de Pumas UNAM vs América | Jam Media/GettyImages

Este compromiso se celebrará en la Ciudad de México desde el Olímpico Universitario y los derechos de transmisión para ver los juegos de local a través de la señal de televisión y streaming los posee tres señales en México; mientras que cinco señales en Estados Unidos. Evidentemente Televisa y Univision.

Dejando en claro la información más importante sobre el compromiso, les compartimos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el encuentro.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Mexico

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