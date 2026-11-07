¿A qué hora es el Tigres UANL vs Cruz Azul y cómo ver el partido en TV y streaming?

A dos jornadas de finalizar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Club Tigres UANL recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en el 'Volcán'.

El enfrentamiento se disputará en el Estadio Universitario el sábado 8 de octubre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

El conjunto de San Nicolás de los Garza no le ha ganado un partido a la Máquina Celeste en sus últimos cinco encuentros disputados y por ende, le tendencia está muy a favor del cuadro celeste.

El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich atraviesa un momento complicado. Viene de perder 3-0 ante Pachuca.

Se encuentra en el décimo quinto lugar con 15 puntos. Sus últimos cinco partidos reflejan irregularidad: una victoria, dos empates y dos derrotas. Han quedado fuera de la liguilla, acabando con una racha de 12 años de avanzar a la fase final de manera consecutiva, por lo que, a la interna, se espera que haya importantes cambios estructurales de cara al Clausura 2027.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! CARLOS EMILIO GONZÁLEZ NO SEGUIRÍA COMO PRESIDENTE DE TIGRES EN 2027.



De acuerdo con la información de @santiago4kd , en RG La Deportiva, el actual presidente de Tigres no continuaría en funciones el próximo año.



Carlos Emilio González fue designado el 25 de… pic.twitter.com/eiEsTL3Seq — RG La Deportiva (@rg690) November 6, 2026

La Máquina de Joel Huiqui llega en una situación mucho más favorable. Viene de derrotar 2-1 a León y acumula cuatro victorias consecutivas.

Además, está empatado en el liderato con América y Chivas, con 29 puntos después de la Jornada 15 y busca consolidarse entre los primeros lugares y llegar con ventaja a la Liguilla.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Tigres UANL vs Cruz Azul

La transmisión del Tigres UANL vs Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

El encuentro será en casa de los felinos y los derechos de transmisión para ver el juego de local de Tigres UANL es a través de la señal de televisión y streaming, en México hay una señal y hasta seis señales en Estados Unidos.

Por lo tanto, te compartimos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX One

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