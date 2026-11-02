AEK vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el AEK recibe al Real Madrid este miércoles 4 de noviembre. Para el campeón de Grecia no se trata de una noche más: el conjunto de Mourinho es el rival más importante que pasó por su estadio desde su inauguración en 2022 y la expectativa es enorme.

El Madrid atraviesa su mejor momento de la temporada, con seis victorias consecutivas en todas las competiciones, entre ellas el triunfo en el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou. El domingo goleó 3-0 al Racing de Santander en El Sardinero con tantos de Mbappé, Bellingham y Diomandé. Con ese triunfo, el Merengue es tercero en LaLiga con 27 puntos, a tres del Barcelona, mientras que en la Champions acumula puntaje perfecto con victorias sobre el Inter, la Roma y el RB Leipzig.

El AEK, por su parte, atraviesa un mal momento. Perdió sus últimos dos partidos, ante PAOK por la Copa local y ante Panathinaikos en el derbi. En la Champions suma tres puntos: le ganó 1-0 al LASK en el debut, pero luego cayó ante el Shakhtar (3-1) y el Manchester City (5-1).

Pronóstico SI

El AEK se apoyará en el empuje de un estadio repleto y muy ilusionado y en un bloque intenso, que buscará lastimar con Jović y la llegada de Marin. Su defensa viene sufriendo ante rivales de jerarquía, por lo que sostenerse en partido será el principal objetivo.

El Madrid, con Mbappé encendido y un equipo que encontró solidez en las últimas semanas, debería imponerse con claridad, aunque el ambiente en Atenas le exigirá concentración durante los 90 minutos.

Pronóstico: AEK Atenas 1-3 Real Madrid

¿A qué hora se juega el AEK Atenas vs Real Madrid?

Ciudad: Atenas, Grecia

Estadio: Allwyn Arena

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el AEK Atenas y el Real Madrid

AEK: 1

1 Empates : 2

: 2 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 22/10/2002 - AEK Atenas 2-2 Real Madrid - Champions League 2002/03, Fase de grupos

Ronaldo of Real Madrid in action | Stuart Franklin/GettyImages

Últimos 5 partidos

AEK Real Madrid Panathinaikos 1-0 AEK Atenas 01/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 PAOK 3-1 AEK 28/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 AEK 5-0 Panetolikos 24/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Manchester City 5-1 AEK 20/10/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Shakhtar 3-1 AEK 14/10/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26

¿Cómo ver el AEK vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del AEK Atenas

El entrenador Nikolić llega muy cuestionado tras las dos derrotas seguidas, especialmente tras caer en el derbi frente al Panathinaikos. El técnico sigue sin contar con el delantero Barnabás Varga, lesionado.

Más allá del mal momento, el AEK sueña con dar el golpe en una noche histórica. En la Champions, la Allwyn Arena ya demostró su peso en el debut ante el LASK, y el club espera que el empuje de su gente vuelva a hacer la diferencia ante el gigante español.

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación del AEK Atenas (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Vitális, Marin, Zubkov; Zini, Jović.

Últimas noticias del Real Madrid

Federico Valverde no se entrenó con el grupo y es la gran duda de cara al partido del miércoles. Vinícius, suspendido en LaLiga, está habilitado para la Champions y podría ser titular en Atenas, tal como ocurrió ante el Leipzig.

El equipo llega afianzado a este duelo de Champions, con Mbappé en racha y Diomandé comenzando a justificar los millones en él invertidos.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

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