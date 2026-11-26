Pese a jugar más de 80 minutos con un hombre de más, América no fue capaz de derrotar a los Rayados de Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. La sensación en efecto es que los de Coapa estuvieron más cerca del triunfo que los regios, sin embargo, no dieron el golpe final.

Luego del cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones en defensa de los suyos. Afirmó que su equipo jugó bien, sin embargo, no tuvieron la fortuna de encontrar al menos un gol en el camino.

"CREAMOS VARIAS OPORTUNIDADES DE GOL; EL ARQUERO FUE FIGURA" 🤠🆚🦅



Guillermo Almada después del empate entre Monterrey y el América, donde aseguró que "tiraron todo a la cancha" 🧐



📹: @Ivandelangelr pic.twitter.com/PycyHJH226 — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 26, 2026

No me cabe ninguna duda que van a aparecer (sus delanteros) en los momentos decisivos. Fuimos el que marcó más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo... lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control, tratamos por adentro, por fuera. Guillermo Almada

Más allá de la falta de contundencia en Monterrey, Guillermo confía que las anotaciones sí harán acto de presencia en el partido de vuelta.

A veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega, está para eso y tuvo una noche destacada, que no nos permitió, junto con la precisión en la definición, llevarnos el partido, pero estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos, seguramente si seguimos con esta generación los goles van a venir. Guillermo Almada

El técnico no salió del todo contento con el resultado. | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Para cerrar declaraciones, el técnico dio valor a lo hecho por Monterrey dentro de la cancha, aunque, está seguro que el boleto a las semifinales se quedará en las manos del América.

"Tiene muy buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, tiene una plantilla de las más ricas del fútbol mexicano. Después, el orden, el espíritu de lucha, lo combativos que fueron, el despliegue que hicieron por momentos nos dificultaron. (Pero), si repetimos un partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo. Nos quedan 90 minutos durísimos".