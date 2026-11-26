Almada explicó por qué el América no pudo vencer a Monterrey a pesar de la expulsión
Pese a jugar más de 80 minutos con un hombre de más, América no fue capaz de derrotar a los Rayados de Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. La sensación en efecto es que los de Coapa estuvieron más cerca del triunfo que los regios, sin embargo, no dieron el golpe final.
Luego del cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones en defensa de los suyos. Afirmó que su equipo jugó bien, sin embargo, no tuvieron la fortuna de encontrar al menos un gol en el camino.
No me cabe ninguna duda que van a aparecer (sus delanteros) en los momentos decisivos. Fuimos el que marcó más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo... lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control, tratamos por adentro, por fuera.Guillermo Almada
Más allá de la falta de contundencia en Monterrey, Guillermo confía que las anotaciones sí harán acto de presencia en el partido de vuelta.
A veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega, está para eso y tuvo una noche destacada, que no nos permitió, junto con la precisión en la definición, llevarnos el partido, pero estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos, seguramente si seguimos con esta generación los goles van a venir.Guillermo Almada
Para cerrar declaraciones, el técnico dio valor a lo hecho por Monterrey dentro de la cancha, aunque, está seguro que el boleto a las semifinales se quedará en las manos del América.
"Tiene muy buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, tiene una plantilla de las más ricas del fútbol mexicano. Después, el orden, el espíritu de lucha, lo combativos que fueron, el despliegue que hicieron por momentos nos dificultaron. (Pero), si repetimos un partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo. Nos quedan 90 minutos durísimos".
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.