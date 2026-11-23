El Club América cerró el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con cinco partidos de manera consecutiva sin ganar, su último triunfo fue el 2-5 de visitantes frente al Atlas en la Fecha 13 y desde entonces de la Jornada 14 a la 17 (así como la pendiente Jornada 7 ante Club Tijuana) no pudieron ganar ningún encuentro.

Esto ha generado una situación bastante preocupante previo a la Liguilla con un equipo venido de más a menos.

América intentará redimirse | Azael Rodriguez/GettyImages

En la Fecha 15 las Águilas no pudieron aprovechar su localía y terminaron perdiendo 1-2 ante unos Tuzos que atravesaban un gran momento. Esta derrota marcó el inicio de su mala racha.

En la pendiente Jornada 7 el conjunto azulcrema volvió a dejar puntos en casa. No consiguió imponer condiciones y permitió que Xolos rescatara un empate.

La Jornada 15 fue un partido exigente ante uno de los equipos competitivos del campeonato. América consiguió marcar dos goles, pero nuevamente mostró problemas para cerrar el encuentro e igualó 2-2 ante Toluca.

En la correspondiente Jornada 16 fue el Clásico Capitalino, las Águilas tampoco pudieron conseguir la victoria. Fue otro empate 2-2 que evidenció sus dificultades defensivas.

El cierre de la fase regular fue especialmente doloroso, el Ave perdió 1-0 en el Estadio Universitario con un gol de tiro libre de Juan Brunetta al minuto 90+2.

En total, fueron dos empates y tres derrotas en esos cinco juegos, una racha negativa que acrecentaron las dudas entre la afición azulcrema de cara a la Liguilla.

América buscará levantarse en la Liguilla

Henry Martín es el referente ofensivo del América | Jam Media/GettyImages

A pesar de esta mala racha hay que destacar que terminaron terceros de la clasificación y eso se debe al buen arranque de certamen que sostuvieron, pero sin duda, las críticas y señalamientos no se han hecho esperar por parte de la afición y los medios de comunicación.

Y es que parece que Guillermo Almada había caído de pie en el Nido, pero este periodo de inconsistencia la abre la puerta a una lluvia de críticas si no hacen un buen trabajo en la Liguilla.

Independientemente de los motivos que hayan ocasionado este profundo bache, su obligación será ofrecer una destacada actuación en la fiesta grande y así evitarse la carga negativa que le caería encima con una eliminación prematura.

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De entrada, tendrán la ventaja de cerrar la llave de cuartos de final ante Rayados y tener los criterios de empate global a favor ante un equipo que fue muy inconsistente en todo el torneo, esto puede brindarle un aliciente y margen para trabajar y recuperar su mejor nivel.

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