América tendría definida su primera baja para el mercado de invierno

El Club América ya estaría inmerso en la toma decisiones con respecto a la conformación de su plantilla para el siguiente torneo de la Liga MX. El conjunto de la capital del país habría definido su primera baja para el mercado de invierno, siendo el brasileño Raphael Veiga el futbolista sacrificado.

De acuerdo con la información del periodista Fernando Esquivel, la directiva del cuadro del Nido de Coapa habría decidido no ejercer la opción de compra tiene sobre el futbolista sudamericano. De esta forma, el volante ofensivo pondría fin a su aventura dentro del fútbol mexicano.

🚨🦅 El Club América ha comunicado a Palmeiras que NO ejercerán la opción de compra de Raphael Veiga



->La cláusula vence el 15 de diciembre, misma que no será ejecutada

->El jugador está en 🇧🇷 y las Águilas ya no le esperan de vuelta a 🇲🇽



DETALLEShttps://t.co/lgw2l5JvSF — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 12, 2026

La decisión ya habría sido comunicada de manera directa a Palmeiras, dueño de la carta del jugador. Si bien el América tiene hasta el próximo 15 de diciembre para hacer efectiva la cláusula de compra, la directiva azulcrema habría optado por resolver el futuro del brasileño con anticipación.

Uno de los factores determinantes de confirmarse la salida de Raphael Veiga sería la postura de Guillermo Almada. El futbolista no ha conseguido convencer al entrenador uruguayo, e incluso desde antes de su lesión que puso fin a su tiempo en el semestre, el jugador ya había tenido más de un cruce directo con el técnico.

America v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La realidad es que el fichaje del brasileño generó enormes expectativas dentro del entorno americanista debido a su trayectoria con Palmeiras. Sin embargo, Veiga no logró consolidarse como una figura diferencial en el cuadro de Coapa, motivo por el cual su continuidad ya no sería ni al menos valorada.

Incluso, según la información de la funte antes citada, Raphael Veiga ya se encontraría en territorio brasileño y dentro del América no esperan que el futbolista regrese a México. Siendo el caso, todo apunta a que el sudamericano ha disputado su último encuentro como jugador de las Águilas.

La más que probable salida del mediocampista abriría una puerta para que la directiva del América pueda reforzar su plantilla durante el mercado de invierno. Guillermo Almada tendría la oportunidad de buscar un futbolista que se adapte mejor a sus exigencias deportivas, en tanto que Palmeiras deberá resolver el futuro de Veiga.

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