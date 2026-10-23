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Sports Illustrated

América vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

Las Águilas se mantienen como líderes absolutos de la clasificación tras 13 fechas
Benjamín Guerra|
La previa de América vs Pachuca en la Liga MX
La previa de América vs Pachuca en la Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El Club América recibirá al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX donde las Águilas buscarán preservar el liderato por más tiempo.

A continuación, les compartimos la información más relevante sobre este compromiso que se disputará en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto azulcrema está teniendo un torneo espectacular de la mano de Guillermo Almada co un gran equipo que están en un gran momento, por ende, vemos posible su triunfo sin mayores inconvenientes en contra de los Tuzos.

Y es que los hidalguenses no han tenido el mejor desempeño y es un equipo que conoce bastante bien el técnico charrúa.

América 2-0 Pachuca

¿A qué hora se juega el América vs Pachuca?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Estadio: Banorte
  • Fecha: domingo 25 de octubre
  • Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX
Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX
La sede del partido será el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Pachuca (últimos cinco enfrentamientos)

  • América: 2
  • Empate: 2
  • Pachuca: 1
  • Último partido entre ambos: 18/01/26 - América 0-0 Pachuca - Liga MX

Últimos 5 partidos

América

Pachuca

Atlas 2-5 América

Pachuca 1-2 Cruz Azul

León 3-5 América

Monterrey 2-1 Pachuca

América 1-1 Monterrey

Pachuca 3-3 Necaxa

Necaxa 2-4 América

Santos 1-0 Pachuca

América 2-2 Chivas

Pachuca 2-2 Tijuana

¿Cómo ver el Monterrey vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX

México

ViX, Canal 5 y TUDN

Últimas noticias de América

Las águilas vienen de golear al Atlas en la jornada intersemanal y lideran la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre Chivas y persiguen el récord de puntos que consiguió Cruz Azul bajo la dirección de Martín Anselmi.

Para este encuentro Almada no podrá contar con Víctor Dávila. Mientras, Raphael Veiga y Ramón Juárez no jugaron frente a Atlas por presentar molestias físicas y están pendientes de su evolución.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Pachuca

Los tuzos no están teniendo un buen torneo. En 13 jornadas llevan tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, por lo que suman apenas 13 puntos en la 16ª posición de la tabla. En la jornada intersemanal perdieron en casa ante Cruz Azul.

La posible alineación del Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel; Kenedy, Alan Bautista, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.