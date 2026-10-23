América vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

El Club América recibirá al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX donde las Águilas buscarán preservar el liderato por más tiempo.

A continuación, les compartimos la información más relevante sobre este compromiso que se disputará en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto azulcrema está teniendo un torneo espectacular de la mano de Guillermo Almada co un gran equipo que están en un gran momento, por ende, vemos posible su triunfo sin mayores inconvenientes en contra de los Tuzos.

Y es que los hidalguenses no han tenido el mejor desempeño y es un equipo que conoce bastante bien el técnico charrúa.

América 2-0 Pachuca

¿A qué hora se juega el América vs Pachuca?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : domingo 25 de octubre

: domingo 25 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

La sede del partido será el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el América vs Pachuca (últimos cinco enfrentamientos)

América : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Pachuca: 1

Último partido entre ambos: 18/01/26 - América 0-0 Pachuca - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Pachuca Atlas 2-5 América Pachuca 1-2 Cruz Azul León 3-5 América Monterrey 2-1 Pachuca América 1-1 Monterrey Pachuca 3-3 Necaxa Necaxa 2-4 América Santos 1-0 Pachuca América 2-2 Chivas Pachuca 2-2 Tijuana

¿Cómo ver el Monterrey vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México ViX, Canal 5 y TUDN

Últimas noticias de América

Las águilas vienen de golear al Atlas en la jornada intersemanal y lideran la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre Chivas y persiguen el récord de puntos que consiguió Cruz Azul bajo la dirección de Martín Anselmi.

Para este encuentro Almada no podrá contar con Víctor Dávila. Mientras, Raphael Veiga y Ramón Juárez no jugaron frente a Atlas por presentar molestias físicas y están pendientes de su evolución.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Últimas noticias de Pachuca

Los tuzos no están teniendo un buen torneo. En 13 jornadas llevan tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, por lo que suman apenas 13 puntos en la 16ª posición de la tabla. En la jornada intersemanal perdieron en casa ante Cruz Azul.

La posible alineación del Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel; Kenedy, Alan Bautista, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

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