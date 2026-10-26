América vs Xolos: previa, predicciones y alineaciones
Las invictas Águilas del América siguen navegando en lo más alto de la tabla del Apertura 2026 y buscarán mantenerse del mismo modo cuando se enfrenten a Xolos de Tijuana, un club que solamente ha perdido un compromiso en el torneo.
El fin de semana el equipo dirigido por Guillermo Almada perdió 2-1 ante el Pachuca y con eso, Cruz Azul se le acercó más. Sin embargo, este partido pendiente le da ventaja si logra sumar.
Por otro lado, los Canes Aztecas recibieron a Santos que llegaba enrrachado, pero consiguieron un resultado positivo de 4-1 para seguir buscando clasificarse a Liguilla.
Pronóstico SI
Pese a tratarse del superlíder y el tercero de la clasificación, el América parte como favorito debido a que se mantiene invicto, además no ha dejado de marcar goles en todo el semestre, así como en la Leagues Cup. Jugando en el Estadio Banorte Azteca, las Águilas han logrado dos marcadores de 3-0 y uno de 2-0. Xolos es un cuadro equilibrado, sin embargo, tiene dificultades cuando se enfrenta a un rival que le gusta tener la posesión y se lanza al frente, tal como le ocurrió frente a Chivas, que lo goleó 5-2 hace dos jornadas. Los fronterizos han marcado en sus últimos tres juegos de liga, así que no seria raro que bata el arco local.
Pronóstico: América 2-1 Xolos
Historial de sus últimos cinco enfrentamientos
El último encuentro acabó en un empate sin goles en el Estadio Caliente.
- América: 1
- Empate: 4
- Xolos: 0
¿A qué hora se juega el América vs Xolos?
Ciudad: Ciudad de México
Estadio: Banorte Azteca
Fecha: miércoles 28 de octubre
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Últimos 5 partidos
América
Xolos
América 1-2 Pachuca
Xolos 4-1 Santos
Atlas 2-5 América
Toluca 2-2 Xolos
León 3-5 América
Xolos 0-0 Puebla
América 1-1 Monterrey
Juárez 1-1 Xolos
Chivas 2-0 América
Xolos 2-3 Atlas
¿Cómo ver el América vs Xolos?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
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México
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Últimas noticias del América
Al tener este partido pendiente, las Águilas aprovecharon la localía este fin de semana para hacer un homenaje al portero, Guillermo Ochoa. El canterano del club recibió este reconocimiento por parte de los azulcremas donde estuvo presente en el Estadio Banorte.
La posible alineación del América (4-2-3-1): Fernando Tapia; Emilio Lara, Ramón Juárez, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza; Edwin Cerrillo, Ícaro Da Conçeicao, Raphael Veiga; Óscar Perea, Isaías Violante, Henry Martín.
Últimas noticias de Xolos
Del otro lado, los caninos reconocieron a Ignacio Rivero como el jugador del partido tras la goleada a Santos. El mediocampista uruguayo anotó dos de los cuatro tantos ante los de Torreón y con ello, se llevó el premio interno.
La posible alineación de Xolos (4-1-4-1): Toño Rodríguez; Alan Vega, Alejandro Gómez, Jackson Porozo, Rafael Fernández; Iván Tona, Yael Padilla, Gilberto Mora; Adonis Preciado, Francisco González, Mourad El Ghezouani.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.