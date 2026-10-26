América vs Xolos: previa, predicciones y alineaciones

Las invictas Águilas del América siguen navegando en lo más alto de la tabla del Apertura 2026 y buscarán mantenerse del mismo modo cuando se enfrenten a Xolos de Tijuana, un club que solamente ha perdido un compromiso en el torneo.



El fin de semana el equipo dirigido por Guillermo Almada perdió 2-1 ante el Pachuca y con eso, Cruz Azul se le acercó más. Sin embargo, este partido pendiente le da ventaja si logra sumar.



Por otro lado, los Canes Aztecas recibieron a Santos que llegaba enrrachado, pero consiguieron un resultado positivo de 4-1 para seguir buscando clasificarse a Liguilla.

Pronóstico SI

Pese a tratarse del superlíder y el tercero de la clasificación, el América parte como favorito debido a que se mantiene invicto, además no ha dejado de marcar goles en todo el semestre, así como en la Leagues Cup. Jugando en el Estadio Banorte Azteca, las Águilas han logrado dos marcadores de 3-0 y uno de 2-0. Xolos es un cuadro equilibrado, sin embargo, tiene dificultades cuando se enfrenta a un rival que le gusta tener la posesión y se lanza al frente, tal como le ocurrió frente a Chivas, que lo goleó 5-2 hace dos jornadas. Los fronterizos han marcado en sus últimos tres juegos de liga, así que no seria raro que bata el arco local.



Pronóstico: América 2-1 Xolos

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

El último encuentro acabó en un empate sin goles en el Estadio Caliente.

América : 1

: 1 Empate : 4

: 4 Xolos: 0

¿A qué hora se juega el América vs Xolos?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte Azteca

Fecha: miércoles 28 de octubre

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Últimos 5 partidos

América Xolos América 1-2 Pachuca Xolos 4-1 Santos Atlas 2-5 América Toluca 2-2 Xolos León 3-5 América Xolos 0-0 Puebla América 1-1 Monterrey Juárez 1-1 Xolos Chivas 2-0 América Xolos 2-3 Atlas

¿Cómo ver el América vs Xolos?

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Últimas noticias del América

Al tener este partido pendiente, las Águilas aprovecharon la localía este fin de semana para hacer un homenaje al portero, Guillermo Ochoa. El canterano del club recibió este reconocimiento por parte de los azulcremas donde estuvo presente en el Estadio Banorte.

Tu huella será eterna, Guillermo. 💙💛



Gracias infinitas por ser quien eres y por todo lo que construiste. ¡Una leyenda #PorS13mpre! 🦅 pic.twitter.com/LbuwhkRcj5 — Club América (@ClubAmerica) October 26, 2026

La posible alineación del América (4-2-3-1): Fernando Tapia; Emilio Lara, Ramón Juárez, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza; Edwin Cerrillo, Ícaro Da Conçeicao, Raphael Veiga; Óscar Perea, Isaías Violante, Henry Martín.

Últimas noticias de Xolos

Del otro lado, los caninos reconocieron a Ignacio Rivero como el jugador del partido tras la goleada a Santos. El mediocampista uruguayo anotó dos de los cuatro tantos ante los de Torreón y con ello, se llevó el premio interno.

La posible alineación de Xolos (4-1-4-1): Toño Rodríguez; Alan Vega, Alejandro Gómez, Jackson Porozo, Rafael Fernández; Iván Tona, Yael Padilla, Gilberto Mora; Adonis Preciado, Francisco González, Mourad El Ghezouani.