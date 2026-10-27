Andrés Montaño, el pilar en la resurrección de Cruz Azul

Andrés Montaño se ha convertido en el principal protagonista de la recuperación deportiva de Cruz Azul durante las últimas jornadas de la Liga MX. El mediapunta mexicano atraviesa un momento brillante y sus actuaciones han resultado determinantes para que el conjunto dirigido por Joel Huiqui vuelva a encontrar resultados positivos.

Los números reflejan la enorme influencia que está teniendo dentro del terreno de juego. Montaño acumula cuatro goles y tres asistencias en sus últimos cinco partidos, participando directamente en siete anotaciones.

EL 10 DE LA MÁQUINA 💙🔟😍



Hablemos de Andrés Montaño y el peso que está adquiriendo de acuerdo a la camiseta que porta. Tiene CINCO partidos SEGUIDOS con gol o asistencia en Cruz Azul:



⚽️ A Querétaro

⚽️ A Pachuca (cambio)

🎯⚽️ A Juárez

⚽️ A Pumas (cambio)

🎯 A Toluca (cambio) pic.twitter.com/3yZ5ah9htt — Futbol Total (@futboltotal) October 26, 2026

Su impacto ofensivo ha quedado demostrado frente a Querétaro, Pachuca, FC Juárez, Pumas y Toluca, rivales ante los cuales consiguió marcar diferencias. Particularmente destacable resulta su capacidad para responder incluso desde un rol de suplente, pues tres de los cinco juegos mencionados los ha iniciado desde el banquillo.

Actualmente, el futbolista mexicano puede considerarse el elemento más determinante del plantel de Joel Huiqui. Tras la lesión de José Paradela, el técnico apostó por el mexicano ora jugar detrás de los delanteros y es evidente que el movimiento está siendo exitoso.

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El crecimiento de Montaño adquiere todavía mayor relevancia considerando los problemas físicos que condicionaron su trayectoria durante los últimos dos años. Las lesiones, todas de gravedad, le han frenado el crecimiento de manera importante. Sin embargo, tal parece que Andrés se mantiene firme en el resurgimiento.

Más allá de las estadísticas individuales, su presencia ha contribuido a trnsformar las sensaciones futbolísticas de Cruz Azul. El equipo capitalino encontró en el mexicano una alternativa capaz de resolver partidos complicados y generar desequilibrio en momentos determinantes. Su protagonismo también representa una noticia positiva para Huiqui, quien dispone de mayores variantes ofensivas.

El desafío ahora será mantener semejante rendimiento durante el cierre del campeonato y consolidar su lugar dentro del once titular. Una vez que Paradela esté disponible, Joel deberá definir entre darle su puesto al argentino, o respetar el presente del mexicano.