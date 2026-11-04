Andrés Montaño se muestra ambicioso con Cruz Azul
Luego de un par de meses complejos, Cruz Azul se reencontró dentro de la cancha. Hoy mismo, los de La Noria están a la caza del liderato general. Uno de los hombres que ha dado un paso al frente con el equipo es el mexicano Andrés Montaño, quien abiertamente expone que al equipo no le vale más que el título de Liga MX.
Es un objetivo claro. Creo que desde que el primer entrenamiento que tuvimos una charla todos juntos, el primer objetivo es calificar a liguilla. De ahí buscar el liderato. Y obviamente soñamos con ese bicampeonato. Creo que eso es el objetivo que todos tenemos. Todo el club en general quiere ese bicampeonato y estamos trabajando para llegar a ello.Andrés Montaño
Montaño afirma que Joel Huiqui suele ser constante en recordar a todo el plantel el club dentro del cual militan.
Joel nos lo recalca día con día, que hay que dejar un legado en el club. Es algo que nosotros también tenemos en mente. Ganar la décima fue algo muy bonito y obviamente no estamos conformes. El equipo trabaja día con día para para que llegue la 11, seguir por ese camino que nos hace mucha ilusión repetir el campeonato.Andrés Montaño
Andrés, quien se ha visto frenado por las lesiones, hoy vive su mejor etapa dentro del club. El mexicano afirma que esto es cortesía de la confianza plena que ha recibido por parte del técnico.
Cada técnico tiene su manera de ver el futbol. Con Joel poco a poco voy entendiendo su estilo, su manera de juego, qué es lo que pide en el campo. Creo que tanto él confía en mí como yo confío en él, entonces es con base a la confianza, seguir por ese camino, darle ese respaldo dentro de la cancha.Andrés Montaño
Para cerrar, el '10' celeste afirmó que su meta personal es ser una leyenda del club para la posteridad.
Desde el día uno que llegué quise tomar esa responsabilidad. Han sido momentos buenos, viene la lesión, unos altibajos, ahora que me ha tocado jugar un poco más se han dado bien las cosas. Dicen que los números no juegan, pero creo que, siempre lo dije, es un número que me gusta. Quise tomar la responsabilidad de elegirlo y ahora me toca seguirlo demostrando dentro de la cancha porque no se ha logrado nada todavía.Andrés Montaño
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.