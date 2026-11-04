Andrés Montaño se muestra ambicioso con Cruz Azul

Luego de un par de meses complejos, Cruz Azul se reencontró dentro de la cancha. Hoy mismo, los de La Noria están a la caza del liderato general. Uno de los hombres que ha dado un paso al frente con el equipo es el mexicano Andrés Montaño, quien abiertamente expone que al equipo no le vale más que el título de Liga MX.

"SOÑAMOS CON EL BICAMPEONATO, QUEREMOS DEJAR UN LEGADO EN EL CLUB"



🚂💭 La ilusión de Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, de cara al cierre de la Fase Regular:



"Sí, es un objetivo claro. Creo que desde el primer día, nuestro primer entrenamiento, que tuvimos una charla todos… pic.twitter.com/aejVFgJwmD — dataref México (@dataref_mx) November 3, 2026

Es un objetivo claro. Creo que desde que el primer entrenamiento que tuvimos una charla todos juntos, el primer objetivo es calificar a liguilla. De ahí buscar el liderato. Y obviamente soñamos con ese bicampeonato. Creo que eso es el objetivo que todos tenemos. Todo el club en general quiere ese bicampeonato y estamos trabajando para llegar a ello. Andrés Montaño

Montaño afirma que Joel Huiqui suele ser constante en recordar a todo el plantel el club dentro del cual militan.

Joel nos lo recalca día con día, que hay que dejar un legado en el club. Es algo que nosotros también tenemos en mente. Ganar la décima fue algo muy bonito y obviamente no estamos conformes. El equipo trabaja día con día para para que llegue la 11, seguir por ese camino que nos hace mucha ilusión repetir el campeonato. Andrés Montaño

Andrés, quien se ha visto frenado por las lesiones, hoy vive su mejor etapa dentro del club. El mexicano afirma que esto es cortesía de la confianza plena que ha recibido por parte del técnico.

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cada técnico tiene su manera de ver el futbol. Con Joel poco a poco voy entendiendo su estilo, su manera de juego, qué es lo que pide en el campo. Creo que tanto él confía en mí como yo confío en él, entonces es con base a la confianza, seguir por ese camino, darle ese respaldo dentro de la cancha. Andrés Montaño

Para cerrar, el '10' celeste afirmó que su meta personal es ser una leyenda del club para la posteridad.

Desde el día uno que llegué quise tomar esa responsabilidad. Han sido momentos buenos, viene la lesión, unos altibajos, ahora que me ha tocado jugar un poco más se han dado bien las cosas. Dicen que los números no juegan, pero creo que, siempre lo dije, es un número que me gusta. Quise tomar la responsabilidad de elegirlo y ahora me toca seguirlo demostrando dentro de la cancha porque no se ha logrado nada todavía. Andrés Montaño

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